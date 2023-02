Wat ooit werd afgedaan als een spirituele hobby van hippies, wordt nu omarmd en bejubeld door zorgverleners en wetenschappers die de vele voordelen van mediteren onderschrijven. Toch is de stap ernaar toe voor velen nog te moeilijk. Yogadocent en meditatie-expert Goedele Leyssen legt hoe je heel eenvoudig kan starten.

"Ik noem meditatie graag een hoeksteengewoonte omdat dit het fundament vormt waaruit heel wat andere gezonde gewoonten vertrekken. Door te mediteren word je vanzelf ook bewuster van je levensstijl en van wat je nodig hebt om je goed in je vel te voelen. Daardoor zet je makkelijker ook de stap naar gezonde voeding, minder alcohol drinken en meer beweging. Zo ontstaat vanuit die meditatie een mooie positieve vicieuze cirkel", beschrijft Goedele Leyssen die zelf al ruim 10 jaar dagelijks mediteert. "Toen ik begon had ik het ook echt lastig om 5 minuten stil te zitten maar vandaag vind ik het jammer als mijn meditatiemoment erop zit."

Topsport voor het brein

Meditatie wordt ook wel eens topsport voor het brein genoemd omdat je hierbij heel consequent jezelf traint om in het moment te blijven. De meeste mensen dwalen met hun gedachten continu af richting het verleden - 'had ik dat maar anders aangepakt' - of maken zich zorgen over de toekomst. Door te mediteren en je focus naar het nu te brengen, kan je dat beter loslaten. "Dat heeft als voordeel dat je geest rustiger en alerter wordt. Als 's ochtends mediteert draag je die positieve toon de rest van de dag met je mee. Word je later op de dag geconfronteerd met uitdagingen op je werk, dan zal je niet meteen in paniekmodus raken maar kan je sneller anticiperen en betere, weloverwogen beslissingen nemen. Dat komt omdat je brein in het moment kan blijven waardoor je meer controle hebt over je gedachten en je informatie beter verwerkt. Ook je veerkracht versterkt terwijl gevoelens van angst en depressie worden onderdrukt."

Niet onbelangrijk: regelmatig mediteren is ook een vorm van zelfzorg, een beetje te vergelijken met een mentale wellness. "Wie frequent mediteert, bakent op die manier me-time voor zichzelf af, een moment waar je huisgenoten rekening mee moeten houden. Zeker mensen die continu instaan voor de zorg voor anderen zoals mantelzorgers, hebben hier heel veel baat bij. Zij vinden het vaak enorm lastig om die grenzen af te bakenen en voor zichzelf op te komen. Door dat toch te doen, ervaar je de weldaden ervan en train je jezelf in betere zelfzorg."

Breinstructuur

De breinstructuur van wie mediteert verandert eveneens, zo blijkt uit wetenschappelijke onderzoeken waarbij MRI-scans werden onderzocht van mediterende proefpersonen. Gedurende 8 weken werden zij opgevolgd terwijl ze dagelijks mediteerden. Na afloop bleek dat de activiteit van de amygdala, het gebied in de hersenen dat instaat voor de vecht-vlucht reflex, sterk was verminderd en dat de grijze massa was toegenomen. Mensen ervoeren ook zelf dat ze minder stress voelden, terwijl hun concentratievermogen erop vooruit was gegaan. Ook op fysiek vlak blijkt mediteren een opsteker bij uiteenlopende aandoeningen zoals prikkelbaredarmsyndroom, eczeem of migraine.

Elk moment van de dag

"Op elke leeftijd kan je nog starten met mediteren en dit integreren in je dagelijkse routine. Om je een nieuwe gewoonte eigen te maken, is herhaling de sleutel. Na 21 dagen begint een routine zich te integreren." Voor je begint, kies je een rustige ruimte uit waar huisgenoten of huisdieren je even niet kunnen storen. Dat kan bijvoorbeeld ook de badkamer zijn. Je hoeft niet te zitten maar kies gewoon voor een stabiele comfortabele positie. Je kan een warm dekentje bij de hand houden of een meditatiekussen als je dat graag gebruikt en een koptelefoon of oortjes om je meditatie te beluisteren. Mediteren kan op om het even welk moment van de dag. 's Ochtends net na het opstaan, 's middags als manier om even te ontspannen of 's avonds om te herstellen van de stress van de voorbije dag. Elk moment heeft voor- en nadelen en je kiest best in functie van je eigen dagindeling.

"Focus in het begin vooral op het installeren van je nieuwe routine en niet zozeer op hoe de meditatie verloopt. Belangrijk om weten is dat je niet hoeft te stoppen met denken. Gedachten zullen sowieso opkomen. Maar dwalen je gedachten af, keer nadien dan telkens terug naar de meditatie-instructies. Dat is de echte training en je zal snel merken dat dit resultaten oplevert en je meer controle krijgt en minder afgeleid raakt."

