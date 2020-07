Dat beweging tijdens en na de overgang kan helpen om typische klachten te bestrijden en je gewicht op peil te houden is gekend. Maar het positieve effect ervan reikt nog verder. Vrouwen die regelmatig de sportschoenen aantrekken, blijken ook beter beschermd tegen depressieve gevoelens.

De menopauze heeft invloed op het mentale welzijn en verhoogt het risico op (licht) depressieve gedachten. Dat is in heel wat vroegere studies al aangetoond. Tegelijk was al bekend dat frequente lichaamsbeweging het brein beter beschermd tegen depressies. Finse onderzoekers koppelden nu beide vaststellingen en gingen na of vrouwen in de menopauze die fysiek erg actief blijven, mentaal sterker in hun schoenen staan en minder depressieve klachten rapporteren.

Ruim 1000 vrouwen tussen 47 en 55 jaar namen aan de studie deel. Aan de hand van wetenschappelijke vragenlijsten werd er gepeild naar symptomen van depressie en naar de manier waarop ze in het leven staan. Daarnaast gaven ze ook aan in welke mate ze tevreden waren met hun leven en hoe fysiek actief ze precies waren. Die mate van lichaamsbeweging werd ingedeeld van gering tot heel fysiek actief.

Fase

Vrouwen in de premenopauze vertoonden minder depressieve klachten dan dames in de postmenopauze. Maar er werden verder geen verschillen vastgesteld tussen de fase van de menopauze waarin iemand zich bevindt ( ervoor, tijdens de overgang, of postmenopauze) en tevredenheid met het leven en een positieve en negatieve ingesteldheid.

Alle vrouwen die aangaven zeer regelmatig te sporten of te bewegen scoorden wel beter op deze domeinen. Zij waren meer tevreden met hun leven, waren positief gestemd en rapporteerden beduidend minder depressieve gevoelens dan dames die weinig in actie kwamen. Zelfs de vrouwen die matig sportief voor de dag komen, deden het qua mentaal welzijn beter dan de inactieve groep.

"Fysiek actief worden of blijven tijdens en na de overgang blijkt vrouwen wel degelijk beter mentaal te beschermen. Het vermindert de impact van depressieve klachten door de menopauze en bevordert een open, positieve mindset", aldus onderzoeksleider Dmitriy Bondarev van het centrum voor onderzoek in gerontologie en de faculteit sport- en gezondheidswetenschappen van de Universiteit van Jyväskylä in Finland. Daar zijn allicht verschillende effecten verantwoordelijk voor. Zo zorgt beweging ervoor dat je meer gelukshormonen aanmaakt, wat een positief effect heeft op het humeur en het helpt om stress en emotionele spanningen los te laten.

De menopauze heeft invloed op het mentale welzijn en verhoogt het risico op (licht) depressieve gedachten. Dat is in heel wat vroegere studies al aangetoond. Tegelijk was al bekend dat frequente lichaamsbeweging het brein beter beschermd tegen depressies. Finse onderzoekers koppelden nu beide vaststellingen en gingen na of vrouwen in de menopauze die fysiek erg actief blijven, mentaal sterker in hun schoenen staan en minder depressieve klachten rapporteren.Ruim 1000 vrouwen tussen 47 en 55 jaar namen aan de studie deel. Aan de hand van wetenschappelijke vragenlijsten werd er gepeild naar symptomen van depressie en naar de manier waarop ze in het leven staan. Daarnaast gaven ze ook aan in welke mate ze tevreden waren met hun leven en hoe fysiek actief ze precies waren. Die mate van lichaamsbeweging werd ingedeeld van gering tot heel fysiek actief.Vrouwen in de premenopauze vertoonden minder depressieve klachten dan dames in de postmenopauze. Maar er werden verder geen verschillen vastgesteld tussen de fase van de menopauze waarin iemand zich bevindt ( ervoor, tijdens de overgang, of postmenopauze) en tevredenheid met het leven en een positieve en negatieve ingesteldheid.Alle vrouwen die aangaven zeer regelmatig te sporten of te bewegen scoorden wel beter op deze domeinen. Zij waren meer tevreden met hun leven, waren positief gestemd en rapporteerden beduidend minder depressieve gevoelens dan dames die weinig in actie kwamen. Zelfs de vrouwen die matig sportief voor de dag komen, deden het qua mentaal welzijn beter dan de inactieve groep. "Fysiek actief worden of blijven tijdens en na de overgang blijkt vrouwen wel degelijk beter mentaal te beschermen. Het vermindert de impact van depressieve klachten door de menopauze en bevordert een open, positieve mindset", aldus onderzoeksleider Dmitriy Bondarev van het centrum voor onderzoek in gerontologie en de faculteit sport- en gezondheidswetenschappen van de Universiteit van Jyväskylä in Finland. Daar zijn allicht verschillende effecten verantwoordelijk voor. Zo zorgt beweging ervoor dat je meer gelukshormonen aanmaakt, wat een positief effect heeft op het humeur en het helpt om stress en emotionele spanningen los te laten.