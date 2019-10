Vaginale droogheid, infecties, urineverlies: de menopauze gaat gepaard met hormonale veranderingen, die repercussies kunnen hebben op je intieme zone. Met een correcte hygiëne kan je al veel problemen voorkomen, soms is een specifieke behandeling nodig.

Kenmerkend voor de menopauze is dat je eierstokken stoppen met werken en de aanmaak van vrouwelijke hormonen zoals oestrogenen stilvalt. Je bent blij dat je van je maandstonden af bent, maar last hebben van opvliegers is evenmin een pretje. Die hormonale veranderingen hebben ook een impact op je intieme zone. Je vaginale flora, die zowel goede als slechte bacteriën bevat, kan verstoord raken. Schimmelaandoeningen en urineweginfecties krijgen dan vrij spel. En dus is een correcte intieme hygiëne belangrijker dan ooit tevoren.

