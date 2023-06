Dazenbeten zijn een stuk venijniger dan die van muggen of wespen omdat het hier echt om een 'beet' gaat. Dazen rijten de huid met hun scherpe tandjes open.

Hun beten zijn een stuk venijniger dan die van muggen en wespen, maar er is ook goed nieuws. In onze streken zijn deze bijters alvast geen verspreiders van vileine virussen, al kan er soms na een steek een bacteriële infectie ontstaan als gevolg van een krabwondje.

Als de pijnlijke plek zich uitbreidt of er ontstaat een rode streep op de huid van de beet richting de lymfeklier, dan kan dat wijzen op een infectie waarmee je best langs de dokter gaat. "Dazen spuiten speeksel in om het bloed vloeibaar te houden zodat ze het kunnen opzuigen. Op deze lichaamsvreemde stof kunnen sommigen feller en zelfs allergisch reageren met dikke bulten en roodheid rondom de gebeten zone. Toch zijn wij zeker niet het favoriet bloedmenu van dazen. Als je het aan de daas vraagt, trekt ze liefst naar paarden, koeien en andere grote dieren.", aldus Wim Van Bortel.

Zo hou je ze af:

-Anti-insectenspray op basis van DEET helpt om hen op afstand te houden.

-Kies bij een natuurwandeling voor lange broeken en mouwen in een dikkere stof. Lichte shirts doorprikken ze moeiteloos.

-Dazen vertonen zich vooral bij warm en windstil weer. Wees erop voorzien als je dan gaat wandelen.

-Een dazenbeet kan je behandelen met ijskompressen en eventueel cortisonezalf tegen jeuk.

