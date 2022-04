Daslook smaakt als klassieke look, maar dan minder sterk, heilzamer en breed inzetbaar: als groente, als smaakmaker, als versiering en als geneeskrachtig kruid.

Daslook wordt ook wel berenlook genoemd, een letterlijke vertaling van Allium ursinum, de Latijnse naam van de plant. De plant mag zijn naam dan al danken aan de legende als zouden beren er na hun winterslaap, naar op zoek gaan, toch komt daslook ook in onze streken overvloedig voor, vooral op koele, lommerrijke plekjes in het bos, tussen het onderhout, in de buurt van een beekje. Daslook, ook borslook, uienbloem, woutknooplook of wilde knoflook genoemd, werd eeuwenlang gebruikt als groente, als smaakmaker én omwille van geneeskrachtige eigenschappen. De plant raakte in de vergetelheid, maar sinds een vijftiental jaar is ze helemaal terug! Het daslookseizoen loopt van maart tot juni. De plant heeft groene blaadjes en witte, stervormige bloemetjes. Maar kijk uit dat je daslook niet verwart met giftige planten zoals lelietje-van-dalen (meiklokje), herfsttijloos, gevlekte aronskelk, waarvan de blaadjes sterk op die van daslook lijken. De truc om daslook te herkennen? Wanneer je over de blaadjes wrijft, geven ze een lookgeur af. Jean-Luc Lambotte zwaait de plak in Bistronomie M in Wanze en zweert bij verfijnde gerechten. Hij ontdekte daslook circa 15 jaar terug. "Toen ik vlak bij de beek mijn gazon aan het maaien was, rook ik plots look. Ik heb de blaadjes van de plant geplukt en uitgezocht wat ik er in de keuken mee kon doen. Sindsdien zet ik daslook op de kaart zodra de plant opduikt. Het bijzondere aan deze look is dat hij zacht is, prima verteerbaar en je adem er minder sterk van ruikt." De hele plant is eetbaar. "Met de blaadjes geef je extra pit aan een slaatje of aan kwark, je kan er pesto van maken (recept van de chef hierboven), ze bereiden zoals spinazie, toevoegen aan soep, er een omelet of boter mee op smaak brengen. Zelfs op een simpel stuk brood zijn ze lekker!" Daslookblaadjes kan je ook invriezen. "Ik blancheer ze in kokend water en laat ze dan afkoelen met ijsblokjes om de mooie groene kleur te behouden", aldus de chef van Bistronomie M. "Vervolgens vries ik kleine porties in voor 's winters. De witte bloempjes zijn eetbaar en prachtig om gerechten mee op te leuken." De bloemknopjes kan je inleggen in azijn. Wilde daslook bevat een hogere concentratie actieve stoffen dan de gekweekte variëteit, maar wild- plukken mag niet (zie verder). De plant levert zeer veel vitamine C, werkt antimicrobieel, antibiotisch, antioxiderend, ontsmettend, be-derfwerend en wormverdrijvend. Daslook maakt ook de luchtwegen vrij, zorgt voor een vlotte spijsvertering en brengt soelaas bij maagpijn, een opgeblazen gevoel en buikloop. De plant is verder prima voor het hart, stimuleert de bloedsomloop en werkt bloeddrukverlagend. Vandaar dat daslook wordt aanbevolen bij aderverkalking, om het bloed te verdunnen en slechte cholesterol in het bloed te verlagen. Omdat ze ontstekingsremmend werkt, verlicht ze pijn door artritis en reuma. Logisch dus dat daslook erg populair is in de fytotherapie! Daslook is ook een belangrijke bron van voedsel voor bestuivende insecten. De bloemetjes bevatten veel nectar en stuifmeel en trekken veel bijen aan. Daarom mag je daslook in Vlaanderen en Brussel niet wildplukken, en evenmin in bepaalde zones in Wallonië. Vandaag kan je de plantjes gewoon kopen. Plant ze uit op zo'n 10 cm van elkaar, op een schaduwrijke plek met een humusrijke bodem.