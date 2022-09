Op weg naar je werk je ineens afvragen of je de deur wel op slot hebt gedraaid, het gas hebt uitgezet of de kat uitgelaten? Herkenbaar? Nu de drukke septembermaand begint, lopen bij velen de to-do-lijstjes aardig vol. Om beter te focussen en nodeloos piekeren af te remmen, kan het helpen om met een figuurlijke bezem door je hoofd te gaan.

Mindsweep heet deze methode en ze werd bedacht door de Amerikaanse beststellerauteur David Allen. Hij stelde vast dat als je niets doet aan die aanhoudende stroom aan gedachten, emoties en taken, die als een boemerang steeds opnieuw door je hoofd blijven razen. Een beetje zoals een wagentje dat op een achtbaan alsmaar dezelfde loopings draait. Allen ontwikkelde dit systeem toen hij aan de slag was als consultant en gesprekken voerde om directeurs en CEO's te begeleiden richting meer productiviteit.

Omdat hij merkte dat hun hoofd vol zat met allerlei gedachten en problemen, overhandigde hij hen voor het gesprek pen en papier en de opdracht om gedurende een half uur alles op te schrijven wat er in hen opkwam. Die reageerden verbaasd maar deden wat werd gevraagd. Toen die tijd om was, meldde Allen hen dat het tijd was om elkaar in de ogen te kijken en het gesprek te voeren. Opmerkelijk genoeg gaven alle directeuren na afloop aan dat die mindsweep of gedachtenbezem meer overzicht creëerde in hun hoofd, waardoor ze zelf ook meer oplossingen zagen voor bepaalde problemen.

Alles opschrijven

Het doel van deze methode is je hoofd leeg te maken, waardoor er rust komt en je een overzicht krijgt van wat er allemaal rondspookt in je brein, leggen neuropsycholoog Mark Tigchelaar en ondernemer Oskar de Bos uit in hun nieuwe boek Focus Bites. Zij zijn de oprichters van de Focus Academy en auteurs van boeken en filmpjes met handige life hacks. Zonder dat overzicht kunnen gedachten onbewust naar boven blijven springen en word je op de meest onverwachte momenten herinnerd aan zaken die je nog moet doen. Of dat nu gaat om een belangrijke mail of het vervangen van je fietsband.

Alles neerschrijven wat er door je heen schiet kan met pen en papier of digitaal. Je kiest daarbij wat er voor jou best werkt. Een belangrijke regel bij deze oefening is om niets te filteren of na te denken over wat je nu wel of niet zou neerpennen. Soms kan dat in het begin beangstigend zijn, omdat je niet kan voorspellen welke gedachten zich zullen aandienen. Merk je na een poos dat je leeg geschreven bent, dan is de stroom gestopt en ervaar je een relaxed gevoel. Wie regelmatig mindsweept, zal merken dat de tijd die je hiervoor nodig hebt drastisch terugloopt.

Vertrouwen

Door alles neer te schrijven, knip je de boemerang beweging van je gedachten eigenlijk door waardoor de rust en focus in je hoofd kan weerkeren. Belangrijk daarbij, zo onderlijnen Mark Tigchelaar en Oskar de Bos, is dat je onbewust vertrouwt op het systeem dat voor je werkt. Door te mindsweepen parkeer je al die gedachten op papier. Door dat elke ochtend te hernemen en er een routine van te maken, kan je nadien met een opgeruimd hoofd aan je (werk)dag beginnen. Maar het kan ook 's avonds werken om zo met een rustiger hoofd in slaap te vallen. "Als je alles maar laat rondbewegen in je hoofd, kan dat stress opleveren. Die vermindert door die taken en gedachten uit je hoofd te halen."

Piekeren

De methode werkt trouwens ook voor fanatieke piekeraars die hiermee oeverloos getob enigszins een halt kunnen toeroepen. Dat kan aan de hand van een zogeheten piekerkwartiertje, waarbij je terugkerende emoties zoals angst of boosheid neerschrijft en daarbij ontleedt welke consequenties dit kan hebben voor je hoofd. Daardoor ga je de emotie niet vergeten, maar kan het steeds terugkeren ervan stoppen. Aangeraden wordt om dit maximaal 15 minuten per dag te doen.

Bron: Focus Bites, 10 Life hacks voor meer focus, Mark Tigchelaar en Oskar de Bos, uitgeverij Spectrum, isbn 9789000384037; 9,99 euro

