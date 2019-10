In Vlaanderen leven vandaag naar schatting 250 000 mensen met of na een kanker. Om hen en hun omgeving te steunen is er op 17 oktober de 20ste Dag tegen Kanker met op het menu een hele reeks hartverwarmende activiteiten.

De preventie, opsporing en behandeling van kanker boekt jaar na jaar vooruitgang waardoor meer mensen er gelukkig in slagen de ziekte te overwinnen of langer in remissie te blijven. Toch blijft een kankerdiagnose keihard, zowel mentaal als fysiek. Om de patiënten extra te ondersteunen organiseert Kom op tegen Kanker in zo'n 300 ziekenhuizen en andere zorgorganisaties solidariteitsevenementen.

Gele lintje

Minstens 250 000 mensen zullen donderdag alvast het symbolische gele lintje dragen. Wie die dag een Vlaamse of Brusselse zorginstelling bezoekt, kan er een opgespeld krijgen door een van de honderden vrijwilligers. Bijna alle ziekenhuizen leggen hun kankerpatiënten die dag ook extra in de watten met onder meer verwenontbijten, massages, workshops rond voeding en stijladvies enz.

Toon je hart

Campagneleider en weerman Frank Deboosere lanceert ook een actie om je hart te tonen voor mensen met kanker en hun omgeving. Via de site www.dagtegenkanker.be kan iedereen een persoonlijke boodschap naar iemand met kanker of zijn of haar naaste sturen. Al die boodschappen zullen dan samengevoegd worden tot één kloppende hartslaglijn.

Meer info: www.komoptegenkanker.be