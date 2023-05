In woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout is woensdag het startschot gegeven voor de campagne "Samen voor 100 procent handhygiëne". Daarmee wil Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits woonzorgcentra informeren en sensibiliseren rond handhygiëne.

Een goede handhygiëne is een van de belangrijkste preventieve maatregelen tegen infecties voor kwetsbare bewoners van woonzorgcentra. Daarom start minister Crevits de campagne "Samen voor 100 procent handhygiëne" op. "Het blijft nodig om het personeel in de woonzorgcentra te wijzen op het belang van een goede handhygiëne en de instructies te volgen. Tijdens de coronapandemie is gebleken dat er nog verbeteringen mogelijk waren. Nu krijgen alle woonzorgcentra in Vlaanderen een nieuw informatiepakket om hun personeel te informeren en te sensibiliseren", zegt Crevits.

Concreet is het belangrijk om de handen te wassen op de juiste momenten, handen te ontsmetten met handalcohol op de juiste momenten, weten wanneer je handschoenen gebruikt, en geen ringen te dragen. In het woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout heeft minister Crevits de campagne voorgesteld en samen met directrice Françoise De Vreeze en een aantal personeelsleden ondertekende ze raamstickers van de campagne.

Alle woonzorgcentra in Vlaanderen zullen volgende week een pakket ontvangen met materialen, waaronder stickers en affiches om hun personeel te informeren en sensibiliseren over handhygiëne. Via een e-learning en instructiefilmpjes kunnen ze hun kennis ook testen en bijschaven.

