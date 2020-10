Vandaag, 15 oktober 2020, organiseert Kom op tegen Kanker de 21ste Dag tegen Kanker. 'We roepen iedereen op om één dag expliciet te tonen dat mensen met kanker en hun families er niet alleen voor staan. Zeker in deze coronatijd kunnen ze alle steun gebruiken.'

In Vlaanderen leven vandaag 222.509 mensen met of na een kanker. Om hen en hun omgeving te steunen organiseert Kom op tegen Kanker samen met tal van partners jaarlijks de Dag tegen Kanker. De 21ste editie zal er anders dan anders uitzien. Het wordt een Dag tegen Kanker die aangepast is aan de huidige situatie, maar daarom niet minder hartverwarmend. Kom op tegen Kanker zorgt zelf voor het eerst voor een aanbod van online infosessies en initiaties en voor individuele babbels met vrijwilligers voor patiënten en naasten. Daarnaast organiseren enkele ziekenhuizen en zorgorganisaties aangepaste, coronaveilige activiteiten. Het brede publiek kan zoals steeds online zijn solidariteit tonen door het gele lintje te delen op sociale media of door een postkaart of digitaal bericht te sturen.

Het gele lintje: een online gele golf van solidariteit

De voorbije edities speldden vrijwilligers op de Dag tegen Kanker 250.000 gele lintjes op bij bezoekers in de ziekenhuizen, als teken van verbondenheid met kankerpatiënten en hun omgeving. Een symbolisch getal voor iedereen die vandaag in Vlaanderen leeft met en na kanker. Door corona kan het dit jaar echter niet. Al bezorgt Kom op tegen Kanker de lintjes wel aan de personeelsleden van ziekenhuizen, zorgorganisaties en woonzorgcentra...

Daarnaast deelt Kom op tegen Kanker op 15 oktober op zijn?Facebook,?Twitter?en?Instagram? een afbeelding van het gele lintje. De organisatie roept op om die massaal te delen met de hashtag #dagtegenkanker en zo Vlaanderen online te overspoelen met een gele golf van solidariteit.

Online infosessies en initiaties

Kom op tegen Kanker organiseert in de week van de?Dag tegen Kanker voor het eerst een gratis, digitaal aanbod van acht infosessies en initiaties. Experts geven kankerpatiënten, hun naasten en professionals informatie over voeding, sociale voorzieningen en intimiteit of nemen hen mee in workshops over mindfulness en verzorging en make-up. Specifiek voor mantelzorgers is er op donderdag het webinar rond zelfzorg. Meer informatie over de online activiteiten en hoe in te schrijven vind je op dagtegenkanker.be.

Op de Dag tegen Kanker zelf plaatst Kom op tegen Kanker een babbelbus in het Prinsenpark in Retie. Kankerpatiënten en naasten kunnen er terecht voor een coronaveilige babbel met een van onze vrijwilligers of een individuele workshop.

Tal van ziekenhuizen, lokale dienstencentra en maar liefst 226 woonzorgcentra nemen op verschillende manieren deel aan de Dag tegen Kanker. Sommige organiseren aangepaste, coronaveilige activiteiten voor patiënten en hun naasten. Kankerpatiënten kunnen o.a. wandelen met honden op de campus van het UZ Gent, een stoepconcert bijwonen dankzij het AZ Sint-Vincentius Deinze en het AZ Maria Middelares Gent of een van de vele infosessies bijwonen in het Jan Yperman Ziekenhuis van Ieper.

Frank Deboosere trekt naar het Jessa ziekenhuis in Hasselt, dat op donderdag Jessa Muziekkliniek 2020 organiseert. Hij zal er zelf twee liedjes op elektronische piano spelen en een hart onder de riem steken van patiënten op de oncologische afdelingen. Ook in andere regio's tonen BV's hun solidariteit. Onder andere Bart Kaëll, Luc Appermont, Koen Crucke en Eric Goens maken tijd voor kankerpatiënten en hun naasten.?

Lieve Blancquaert ontvangt op Eén om 20.40 uur in A day to remember in haar fotostudio mensen die een dierbare verloren hebben aan de ziekte.

