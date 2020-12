De vaccinatie met het coronavaccin zal in 3 fasen verlopen. De bewoners en het personeel van de woonzorgcentra worden als eersten gevaccineerd. Dat werd donderdag bekend gemaakt na de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC). Als het vaccin van Pfizer wordt goedgekeurd, zullen er in januari 600.000 doses naar België komen, goed voor 300.000 personen.

Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinatie, maakte donderdag duidelijk dat volgens de huidige timing de meerderheid van de bevolking niet zal gevaccineerd zijn voor de zomer.

Als alles volgens plan verloopt - en dat het op dat vlak ook afwachten is bewijst de bekendmaking van Pfizer dat het problemen heeft om aan de nodige grondstoffen te raken en daardoor dit jaar maar de helft van de beloofde vaccins kan leveren - zullen er tegen begin januari 600.000 doses van het Pfizer-vaccin beschikbaar zijn, goed om 300.000 mensen te vaccineren (er zijn twee inspuitingen nodig met een tussentijd van 3 weken).

3 grrote fasen

In deze eerste fase (Ia), die rond 5 januari van start zou gaan, wordt, zoals verwacht, prioriteit gegeven aan de zorgberoepen, met de woonzorgcentra voorop. Het gaat om 150.000 bewoners en 60.000 personeelsleden. Na de wzc's komen de collectieve zorginstellingen en hun vrijwilligers aan bod. Daarna is het aan de zorgverleners in de ziekenhuizen en in de eerstelijnsgezondheidszorg. Tussen die twee wordt geen onderscheid gemaakt. Na hen komt het niet-medische personeel van de ziekenhuizen en de zorginstellingen aan de beurt.

Die vaccins moeten worden bewaard op zeer lage temperatuur (-75 graden Celsius) en zullen in de wzc's en ziekenhuizen zelf worden toegediend.

In fase Ib (tegen dan zouden er zowat 3 miljoen doses beschikbaar moeten zijn) is het aan de 65-plussers, gevolgd door de 45- tot 65-jarigen met onderliggende gezondheidsproblemen zoals obesitas (BMI >30), diabetes, hypertensie, hart- en vaatziekten, lever- en nierziekten,...

De volgende reeks vaccins gaat naar personen met een belangrijke sociale of economische functie. Wat dat precies betekent, moet de komende weken nog worden vastgelegd.

Zij zullen een vaccin krijgen in triage- en vaccinatiecentra, en in grootschalige vaccinatiecentra. De bedoeling is dat in deze fase vaccins gebruikt worden die in de koelkast bewaard kunnen worden.

Fase II kan starten als er een voldoende voorraad aan vaccins beschikbaar is. In deze fase wordt de brede bevolking gevaccineerd. Mogelijk kan vaccinatie in die fase ook in bedrijven en scholen plaatsvinden.

De strategie die donderdag werd uitgetekend, staat niet in steen gebeiteld, maakte coronacommissaris Pedro Facon duidelijk. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een bepaald vaccin beter werkt bij de ene bevolkingsgroep dan bij de andere. In dat geval wordt er bijgestuurd. Er zijn ook nog onzekerheden over de timing van beschikbaarheid van de vaccins.

Reacties uit diverse hoeken

De seniorenbeweging Okra is tevreden met de volgorde van de specifieke doelgroepen in de vaccinatiestrategie, maar vraagt ook voldoende aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers. "Het is een groep die vaak vergeten wordt, terwijl ze vaak ook ondersteunend meewerken in bijvoorbeeld woonzorgcentra", vertelt Johan Truyers van de studiedienst van Okra.

Het Vlaams Patiëntenplatform vindt het niet logisch dat de vaccinatie van risicopatiënten onder de 45 jaar samenvalt met die van gezonde burgers. De organisatie pleit daarom om deze groep in fase Ib voorrang te geven.

En over wie 'personen zijn met een belangrijke sociale of economische functie' is zeker het laatste woord nog niet gezegd.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakte donderdag meteen bekend dat volgens hem het onderwijspersoneel bij de essentiële beroepsgroepen hoort die voorrang moeten krijgen in de vaccinatiecampagne.

Verso, de intersectorale werkgeversorganisatie voor de Vlaamse social profit, vraagt dat medewerkers in gehandicaptenzorg, thuiszorg en kinderopvang tot de essentiële maatschappelijke functies worden gerekend.

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, vraagt van zijn kant dat er snel werk wordt gemaakt van de bepaling wat essentiële bedrijven zijn. "De lijst met essentiële bedrijven die nog bepaald moet worden, mag volgens ons ook niet verengd worden ten opzichte van de voorbije maanden en moet voldoende ruim zijn zodat deze bedrijven niet stilvallen. Ook voor niet-essentiële bedrijven moet er dringend perspectief komen", stelt Voka.

