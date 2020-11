Ook Corinne Vandermeulen, hoofd van het vaccinologiecentrum van de KU Leuven, is hoopvol over het vaccin dat Pfizer en BioNTech gisteren/maandag hebben voorgesteld. "Om heel enthousiast te worden, zijn er volgens mij nog iets te veel vragen onbeantwoord. Maar ik ben zeker erg hoopvol", zegt ze. Vandermeulen werkt samen met het Rega-instituut aan de voorbereiding van een eigen Leuvens vaccin. De eerste fase van die klinische testen zou in de lente van volgend jaar kunnen starten.

Maandag brachten de laboratoria van Pfizer en BioNTech het bericht dat het vaccin dat ze tegen COVID-19 ontwikkeld hebben, voor 90 procent effectief is. De beurzen reageerden wereldwijd al positief, en ook Vlaamse experten klinken hoopvol. Vandermeulen sluit zich ook aan bij dat rijtje.

"Er zijn natuurlijk nog meer data nodig. Hoe reageren verschillende leeftijdsgroepen bijvoorbeeld op het vaccin? Voor oudere mensen, die het zwaarst getroffen zijn in deze crisis en het vaccin het meest nodig hebben, is dat zeer belangrijk", aldus Vandermeulen. "Ook is het nog niet zeker wat er juist bedoeld wordt met een effectiviteit van 90 procent: is het effectief in het voorkomen van milde infecties, van ziekte, en zo ja, van welke vorm van ziekte dan?".

Verdere studies moeten daarnaast nog nagaan hoe lang de bescherming na de vaccinatie duurt. "Maar het Pfizer-vaccin stemt me wel hoopvol, omdat het startpunt van alle vaccins hetzelfde is. Voor de ontwikkeling van andere vaccins is dit dus een veelbelovende ontwikkeling."

De klinische testen van het Leuvens vaccin waar Vandermeulen aan meewerkt, zouden in de lente van volgend jaar van start kunnen gaan. Een eerdere timing sprak van januari 2021. "Het opschuiven van de timing heeft met de productie van de loten te maken. Er zijn natuurlijk heel wat voorwaarden en beperkingen waaraan we moeten voldoen."

Wanneer werkzame corona-vaccins dan in België beschikbaar zullen zijn, rest nog de vaccinatiecampagne zelf. "Ik ben geen voorstander van een verplichte vaccinatie. Mensen moeten dankzij duidelijke informatie overtuigd worden van de veiligheid, werkzaamheid en betrouwbaarheid van het vaccin. Ze moeten zich uit zichzelf willen laten vaccineren, een verplichting kan een averechts effect hebben", besluit de vaccinologe.

