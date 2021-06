Voortaan kan je met een zelftest nagaan of je besmet bent met het coronavirus. Hij werkt volgens hetzelfde principe als de sneltest. Dit zijn de regels voor een zo betrouwbaar mogelijk resultaat.

1. NEEM EEN NEUSUITSTRIJKJE

Was of ontsmet vooraf je handen. Neem dan het wattenstaafje, duw het ongeveer 2 cm in een neusgat en draai het vier keer rond in je neusholte. Herhaal dit met hetzelfde wattenstaafje in je andere neusgat. Hierin verschilt de zelftest van de sneltest, waar de neuswisser 8 cm diep je neusgat ingaat.

© DIRK BILLEN

2. DOMPEL HET STAAFJE IN DE VLOEISTOF en doe de test

? Stop het gebruikte wattenstaafje in het buisje met vloeistof, draai het staafje een tiental keer rond en knijp terwijl in het buisje om alle vloeistof uit het staafje te halen, zeker als je het er weer uithaalt. Sluit het buisje af met bijhorende dop.

? Breng het buisje boven het ronde testvlak en laat er vier druppels op vallen.

3. LEES HET RESULTAAT AF

Check je klok en lees het resultaat na 15 tot 30 minuten af. Voor een geldig resultaat moet er een rode streep staan onder de letter C(ontrole). Kleurt ook het streepje onder de T(est), dan is het resultaat positief. Zonder dit streepje test je negatief.

EN DAN?

Test je positief, dan ga je in isolatie en contacteer je je huisarts of het coronacontactcenter voor een bevestiging via een PCR-test. Bij een negatieve test hou je je gewoon aan de geldende voorzorgsmaatregelen.

OPGELET: elk type zelftest heeft een eigen handleiding, die kan afwijken. Check dus altijd vooraf de bijsluiter. Weet ook dat de zelftest minder betrouwbaar is dan de PCR-test. In de praktijk test 1 op de 5 besmette mensen met de zelftest onterecht negatief.

Bron: fagg-afmps.be

