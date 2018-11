COPD en de invloed van het weer

COPD is de afkorting van Chronic Obstructive Pulmonary Disease. In het Nederlands betekent dat chronisch obstructieve longziekte: een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Kort gezegd gaat het hierbij om beschadigde longen en dat uit zich in onder meer hoesten en slijm opgeven, benauwdheid, prikkelbare luchtwegen, minder inspanningen kunnen doen door kortademigheid, vermoeidheid en gewichtsverlies.

COPD-klachten ontstaan meestal pas als iemand de veertig is gepasseerd en zijn doorgaans - in 82 procent van de gevallen - direct terug te schrijven op de gevolgen van roken.

Zoals met wel meer organen het geval is, heeft de mens één stel longen waarmee hij het zijn hele leven moet uitzingen. COPD is chronisch en dus niet te genezen, maar de achteruitgang van de longen kan wel worden vertraagd. Natuurlijk door medicatie te nemen, maar vooral door gezond te leven (stoppen met roken!), fysiotherapie, longrevalidatie en behandelingen met zuurstof.

Lucht

Van alle gevolgen die COPD met zich meebrengt, is benauwdheid voor de meeste patiënten de meest storende. De lucht binnen- en buitenshuis heeft daar direct invloed op. Veel COPD-patiënten hebben meer klachten als het waait of regenachtig is. Mist bijvoorbeeld bestaat uit kleine waterdruppeltjes en die slaan direct op de longen. Maar ook kou en luchtverontreiniging hebben gevolgen voor de snelheid waarmee een COPD-patiënt kortademig of moe wordt. Bij smog zullen velen er dan ook voor kiezen binnen te blijven.

Temperatuur

Grote temperatuurverschillen zijn ook vaak een ramp voor COPD'ers. En die ontstaan al heel snel. Bijvoorbeeld door in de zomer een winkel binnen te lopen waar de airco hard staat of in de winter van binnen naar buiten te gaan.

Wie beschadigde longen heeft doet er dan ook goed aan de dag- en nachttemperatuur in huis zo min mogelijk te laten verschillen. Overdag 21 graden Celsius en 's nachts 18 graden Celsius is een mooi gemiddelde.

Omdat de klachten toenemen als de lucht vochtiger wordt, ook in huis, biedt een gelijkmatig verwarmde woning de beste leefomgeving. Een centrale verwarming zorgt daar doorgaans prima voor, maar er zijn ook apparaten die de luchtvochtigheid kunnen regelen.