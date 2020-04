Onderzoekers van Zorg rond het Levenseinde hebben een leidraad opgesteld voor zorgpersoneel dat met coronapatiënten in contact komt. Maar ook voor mensen die niet naar het ziekenhuis willen of tips voor wie zich zorgen maakt.

De covid-19 communicatieleidraad geeft concreet gespreksadvies rond ziekte, opname en overlijden. Vooral in uitzonderlijke omstandigheden waar bijvoorbeeld omwille van plaatsgebrek in een afdeling intensieve zorgen patiënten worden geweigerd. In dat geval wacht de moeilijke taak om familie uit te leggen welke criteria worden gehanteerd bij de selectie van patiënten met de grootste overlevingskansen. Voor alle duidelijkheid: die situatie is op dit moment niet aan de orde in Belgische ziekenhuizen.

De leidraad is gebaseerd op een versie die ontwikkeld en gepubliceerd werd door onderzoekers van het VitalTalk programma en het Center to Advance Palliative Care uit de Verenigde Staten. Onderzoekers van Zorg rond het Levenseinde, een onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel en de UGent, hebben het document naar de Vlaamse context aangepast in samenwerking met verschillende zorgverleners in Vlaanderen.

De covid-19 communicatieleidraad zal verspreid worden naar verschillende organisaties en zorgverleners. Hij is te vinden op de website van de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde.

