Op zondag 16 mei is het Internationale Dag van de Coeliakie. De auto-immuunziekte die wordt veroorzaakt door gluten blijft nog te vaak onder de radar, hoewel een diagnose van groot belang is.

Bij mensen met coeliakie treedt een ontstekingsreactie op in de dunne darm wanneer ze in contact komen met gluten. Daardoor kunnen de darmvlokken afvlakken en wordt de vertering en opname van voedingsstoffen verstoord. Dit veroorzaakt op korte termijn vaak onaangename symptomen, maar kan ook op lange termijn voor schade zorgen.

"Een vroegtijdige diagnose is belangrijk om latere schade door onbehandelde coeliakie te vermijden. Zo kunnen bijvoorbeeld osteoporose of neuropathie ontstaan als de aandoening onbehandeld blijft. Maar ook tekorten aan voedingsstoffen zoals ijzer, foliumzuur, vitamine B12 komen vaak voor en kunnen weer heel wat andere complicaties met zich meebrengen", aldus diëtiste Katrien Wellens van de producent van glutenvrije producten Schär.

Onderdiagnose

De onderdiagnose van de aandoening is grotendeels te wijten aan de uiteenlopende en vaak vage symptomen die niet altijd meteen aan coeliakie doen denken. Mogelijke symptomen zijn bijvoorbeeld: diarree, buikpijn en gewichtsverlies, maar ook aspecifieke klachten zoals aften in de mond, bloedarmoede, moeheid of onvruchtbaarheid.

Sommige patiënten vertonen zelfs geen enkele klacht. Bovendien zijn veel gezondheidsprofessionals onvoldoende op de hoogte van coeliakie en zullen ze het dus moeilijk herkennen.

"Zowel in de cijfers van het Riziv - dat een terugbetaling voorziet voor coeliakiepatiënten - als in ons ledenbestand zien we een gestage stijging van het aantal gediagnosticeerde patiënten. Ik ben er echter van overtuigd dat deze cijfers exponentieel zouden stijgen als coeliakie bekender zou zijn en de duizenden mensen met coeliakie die nu nog niet ontdekt zijn, boven water zouden komen", zegt Chantal Devue, ondervoorzitter van de Vlaamse Coeliakievereniging (VCV).

Om mensen op weg te helpen richting een diagnose, creëerde Schär een zelftest die alvast een eerste indicatie kan geven. Je vindt de zelftest op de website.

Bij mensen met coeliakie treedt een ontstekingsreactie op in de dunne darm wanneer ze in contact komen met gluten. Daardoor kunnen de darmvlokken afvlakken en wordt de vertering en opname van voedingsstoffen verstoord. Dit veroorzaakt op korte termijn vaak onaangename symptomen, maar kan ook op lange termijn voor schade zorgen."Een vroegtijdige diagnose is belangrijk om latere schade door onbehandelde coeliakie te vermijden. Zo kunnen bijvoorbeeld osteoporose of neuropathie ontstaan als de aandoening onbehandeld blijft. Maar ook tekorten aan voedingsstoffen zoals ijzer, foliumzuur, vitamine B12 komen vaak voor en kunnen weer heel wat andere complicaties met zich meebrengen", aldus diëtiste Katrien Wellens van de producent van glutenvrije producten Schär.De onderdiagnose van de aandoening is grotendeels te wijten aan de uiteenlopende en vaak vage symptomen die niet altijd meteen aan coeliakie doen denken. Mogelijke symptomen zijn bijvoorbeeld: diarree, buikpijn en gewichtsverlies, maar ook aspecifieke klachten zoals aften in de mond, bloedarmoede, moeheid of onvruchtbaarheid. Sommige patiënten vertonen zelfs geen enkele klacht. Bovendien zijn veel gezondheidsprofessionals onvoldoende op de hoogte van coeliakie en zullen ze het dus moeilijk herkennen."Zowel in de cijfers van het Riziv - dat een terugbetaling voorziet voor coeliakiepatiënten - als in ons ledenbestand zien we een gestage stijging van het aantal gediagnosticeerde patiënten. Ik ben er echter van overtuigd dat deze cijfers exponentieel zouden stijgen als coeliakie bekender zou zijn en de duizenden mensen met coeliakie die nu nog niet ontdekt zijn, boven water zouden komen", zegt Chantal Devue, ondervoorzitter van de Vlaamse Coeliakievereniging (VCV).Om mensen op weg te helpen richting een diagnose, creëerde Schär een zelftest die alvast een eerste indicatie kan geven. Je vindt de zelftest op de website.