CM: 'Supplementen voor eenpersoonskamer zijn niet meer te verantwoorden'

Dat doen ze vooral via de ereloonsupplementen. Voor een klassieke opname in een eenpersoonskamer zijn de ereloonsupplementen in 2017 gemiddeld opnieuw 3,5 procent gestegen, bovenop de index. Het verschil in kostprijs tussen een opname in een eenpersoonskamer en een kamer voor twee of meer personen wordt daardoor steeds groter. Een pacemaker laten plaatsen kost je als patiënt in een Belgisch ziekenhuis gemiddeld 179 euro. Tenminste als je kiest voor een kamer voor twee of meer personen. Ga je voor een eenpersoonskamer, dan is de kostprijs 1.731 euro, bijna tien keer zo duur. 'Zo'n verschil is niet meer te verantwoorden', zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp.

'Ook bij daghospitalisatie worden steeds vaker ereloonsupplementen aangerekend in eenpersoonskamers', weet Luc Van Gorp. 'In totaal, voor alle opnames in eenpersoonskamers met en zonder overnachting, betaalden CM-leden in 2017 ruim 200 miljoen euro aan ereloonsupplementen. Het bedrag blijft jaar na jaar stijgen. En het ziet er niet naar uit dat die trend snel zal keren. Sinds begin 2017 hebben al een twintigtal ziekenhuizen hun maximale ereloonsupplementen verhoogd. En jammer genoeg zijn het niet alleen de ereloonsupplementen waarmee de ziekenhuizen en de artsen de rekening doorschuiven naar de patiënt.'

Te weinig daghospitalisatie

Zo ziet CM dat een aantal ingrepen, zoals bijvoorbeeld een galblaasverwijdering, in de praktijk nog veel te weinig in dagopname gebeuren. Nochtans is een galblaasverwijdering volgens experten in de helft van de gevallen perfect mogelijk in daghospitalisatie. Luc Van Gorp: 'Voor sommige ingrepen brengt een opname met overnachting meer geld in het laatje dan een dagopname.'

Comfortsupplementen die men niet kan weigeren

Een andere spijtige vaststelling is dat sommige ziekenhuizen accommodatieforfaits of comfortsupplementen aanrekenen aan de patiënt, zonder dat de patiënt de mogelijkheid heeft om echt en uitdrukkelijk te kiezen voor 'extra's', zoals televisie, telefoon, wifi of een koelkast in de kamer. Het merendeel van deze supplementen wordt gevraagd in een kamer voor twee of meer personen. 'Daarmee lijken ziekenhuizen het verbod op kamersupplementen in dat soort kamers te omzeilen.'

De ziekenhuisbarometer toont ook aan dat de kamersupplementen in sommige ziekenhuizen bijzonder hoog oplopen. Om na een cataractingreep even te bekomen betaal je tot meer dan 150 euro kamersupplement.