Vlaamse volwassenen zitten gemiddeld acht uur per dag. Bedienden en kaderleden brengen zeventig procent van hun werkdag door op hun bureaustoel. Hoogtijd om daar verandering in te brengen. Gezondheidsfonds CM en Make Belgium Great Again slaan de handen in elkaar om bedrijven in beweging te brengen.

Hinkelpaden kennen we vooral van de speelplaats van de lagere school, maar de voorbije dagen doken ze ook op straat op. Op verschillende pleinen, in parken en winkelstraten in Vlaanderen kon je kinderen en volwassenen lustig zien hinkelen. De publieke hinkelpaden zijn een initiatief van Make Belgium Great Again en gezondheidsfonds CM. Mensen meer doen bewegen is de missie van de uitzending van Make Belgium Great Again zondagavond.

'En dat is meer dan ooit nodig', zegt CM-gezondheidsexperte Elke Ghyllebert. 'Meer bepaald op het werk is ons zitgedrag problematisch. We zetten ons neer en staan enkel nog recht om koffie te halen of naar het toilet te gaan. Dat is veel te weinig. Door zo lang te zitten valt ons metabolisme stil, waardoor ook onze vetverbranding vertraagt.'

70% van de tijd zitten we

Bedienden en kaderleden brengen zeventig procent van hun werktijd door op hun bureaustoel. Gemiddeld onderbreken ze die werkdag slechts vier keer om de benen te strekken. Nochtans is het aangeraden om elke dertig minuten eens recht te staan. Te veel zitten kan ernstige gevolgen hebben. 'Je hebt meer kans op rugklachten, nekklachten en een verhoogd gewicht', gaat Elke Ghyllebert verder. 'Op langere termijn bestaat er kans op bepaalde kankers, diabetes of hart- en vaatziekten. De effecten zie je niet meteen, waardoor je je gedrag ook niet gaat aanpassen. Nochtans kan je met kleine acties erger voorkomen.'

En dat is net het opzet van Make Belgium Great Again. Zondagavond reikt het programma tips aan om meer te bewegen op het werk. En een hinkelpad op de werkvloer mag dan niet altijd evident zijn, misschien kan de 'buzzword beweeg bingo' soelaas brengen. Waarom geen rondje rond het bureau lopen, telkens er tijdens een vergadering een dooddoener de revue passeert? Dan zorgen uitspraken als 'We nemen het mee' of 'out of the box denken' toch nog voor fun op het werk.

Make Belgium Great Again, op zondag 3 november om 19.55 uur op VTM.