Aan medische apps geen gebrek, maar nieuwkomer emma.health is toch anders. Dit digitale platform dat mee ontwikkeld werd door artsen, spoort je risico's op lang voordat je ziek bent. "Een stap richting echte preventie", meldt huisarts Servaas Bingé, een van de bedenkers .

EMMA staat voor Empower people trough Medical Autonomy en is al een poos beschikbaar voor bedrijven. Recent is de website ook aangepast en opengesteld voor iedereen. Dit online platform is bijzonder omdat het de focus legt op het voorkomen van aandoeningen en klachten. Partena Ziekenfonds en emma.health willen op die manier op grote schaal aan preventie te doen. Vanaf vandaag tot en met 25 juni kan iedereen er gratis gebruik en zo zijn risico laten bepalen op veel voorkomende aandoeningen zoals kanker, hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes, longziekten en mentale veerkracht.

Vragenlijst

Eens geregistreerd krijg je een uitgebreide vragenlijst, waarin EMMA onder meer peilt naar je persoonlijke medische gegevens, je levensstijl enzovoort. Vragen die ook een huisarts zou stellen maar daarvoor ontbreekt vaak de tijd tijdens een consultatie. Reken algauw op zo'n 20 minuten om alles grondig in te vullen. Je antwoorden leiden tot een soort medische dashboard van je gezondheid. Daarmee maakt EMMA een persoonlijke en medische erkende risico-analyse voor vijf frequente aandoeningen (kanker, hart-en vaat, obesitas, longziekten en mentale veerkracht). De resultaten worden weergegeven als verkeerslichten (groen, oranje en rood), zodat je kan inschatten waar je risico's liggen en welke screenings voor jou nodig zijn. Tegelijk krijg je waar nodig advies over onder meer bepaalde onderzoeken of aanpassingen aan je levensstijl. Na de zomer zullen ook bloedresultaten kunnen gekoppeld worden.

EMMA zal deze resultaten automatisch doorsturen naar je huisarts. Het is de bedoeling dat je dit rapport met je dokter bespreekt en zo samen je gezondheid preventief in handen neemt, zeggen de initiatiefnemers.

Technologie

"Terwijl het belang van goede en uitgebreide preventie op wereldschaal toeneemt, is het vreemd dat wij als arts nog steeds 'beloond' worden om achter de feiten aan te hollen. We moeten ons dus anders organiseren. 80% van wat ik doe, kan met technologie geautomatiseerd worden. Die vrijgekomen tijd ga ik liever gebruiken om met mijn patiënt in gesprek te gaan en hem of haar dus écht te helpen richting een betere gezondheid," zegt huisarts Servaas Bingé. Het speciale aan EMMA health is dat op deze manier het menselijke (de huisarts) het medische (via systeembiologie en biotech) en de technologische evolutie (artificiële intelligentie) gekoppeld worden. Tot nu toe hadden huisartsen een dergelijk hulpmiddel niet tot hun beschikking.

Tot 25 juni is de toegang tot dit betalende platform gratis: https://emma.health. Wie zich voor die datum registreert, kan een jaar lang gratis gebruik maken van de diensten.