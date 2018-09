Cardiovasculaire aandoeningen nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in België

Deze 39ste editie van de Week van het Hart staat in het teken van de cardio-cerebrovasculaire aandoeningen: hartinfarct, cerebrovasculair accident (CVA) en perifeer vaatlijden.

Ondanks de daling van de jongste jaren sterven er in België elke dag meer dan 100 mensen door cardio-cerebrovasculaire aandoeningen. Een hartinfarct als gevolg van een verstopping van een kransslagader door de vorming van een bloedprop, is nog steeds volksvijand nummer 1 in België. Daarna volgt het cerebrovasculair accident (CVA, ook herseninfarct of beroerte genoemd), de grootste oorzaak van handicap bij volwassenen en 2de doodsoorzaak. Tenslotte wordt perifeer vaatlijden veroorzaakt door verstopping van een slagader die de onderste ledematen van bloed voorziet en is dit een te weinig gekende ziekte.

Cerebrovasculaire aandoeningen in cijfers Hartinfarct 15.000 gevallen per jaar. Bijna de helft heeft een dodelijke afloop: 49% bij mannen, 55% bij vrouwen. Een vierde van die eerste hartaanvallen komt voor bij mannen jonger dan 55. Een derde daarvan is fataal. CVA 52 gevallen per dag, ongeveer 19.000 per jaar. 25 daarvan overlijden binnen de 12 maanden, of ongeveer 9.000 per jaar. 16 houden daaraan een blijvende invaliditeit over, of ongeveer 6.000 per jaar. Perifeer vaatlijden De aandoening ontwikkelt zich vanaf een leeftijd van 50 jaar. 300.000 Belgen hebben er last van. De meeste patiënten voelen geen enkel symptoom.

Belgen hebben te vaak de neiging om symptomen te minimaliseren. Ze doen ze af als vermoeidheid, die met een beetje rust wel zal overgaan. Ondertussen verstrijkt kostbare tijd, wat onomkeerbare gevolgen kan hebben. Hoe sneller men optreedt, hoe minder schade de hartspier oploopt en hoe groter de overlevingskansen. Een goede diagnose en een snelle behandeling kunnen uw leven redden als u goed naar uw lichaam luistert.

De signalen van uw lichaam begrijpen

Hartinfarct:

Aanhoudende, drukkende pijn op de borstkas die eventueel uitstraalt naar de hals, de rug, de kaak

Pijn of hinder in de linkerschouder of linkerarm

Kortademigheid bij minimale inspanningen

Intense vermoeidheid

Benauwdheid, misselijkheid, braken

Bij het geringste vermoeden van een infarct telt maar één ding: bel 112, het Europees noodnummer.

CVA:

Scheefgezakte mond

Een arm of been kan niet meer bewegen

Moeilijk spreken, verwardheid

Stel vast hoe laat de symptomen begonnen zijn.

Bij behandeling binnen de 3 uur is de kans op herstel groter.

Perifeer vaatlijden:

Aanhoudende pijn in de kuit tijdens het stappen

Indruk dat de kuit in een bankschroef geklemd zit

De pijn stopt wanneer men stilstaat

De aandoening kan lang zonder symptomen sluimeren. Een vroege diagnose kan complicaties vermijden.

7 identieke risicofactoren, 1 zelfde strijd

Cardio-cerebrovasculaire aandoeningen hebben vaak dezelfde oorzaken. Niet verwonderlijk dat dezelfde preventieadviezen gelden.

1. Bloeddruk meten

Hoge bloeddruk is een bezwarende factor. Bloeddruk binnen de aanbevolen waarden houden: 140/90 mmHg.

Van hoge bloeddruk is sprake indien een van die twee waarden of beide hoger zijn dan 140 of 90. Herhaalde metingen zijn nodig om de diagnose te bevestigen.

2. Cholesterolgehalte (LDL) kennen

En binnen de aanbevolen waarden houden:

Gering of matig cardiovasculair risico: < 115 mg/dl. - Hoog cardiovasculair risico: < 100 mg/dl.

Hartpatiënt: < 70 mg/dl.

3. Bloedsuikergehalte meten

En meteen maatregelen nemen als die hoger is dan de aanbevolen waarden.

4. Gezond en gevarieerd eten

Voorrang geven aan fruit, groenten, granen, peulvruchten, vis en schaaldieren.

Minder vlees, boter, sauzen, zoetigheden en gebak, kant-en-klare gerechten, ... eten.

5. Een gezond lichaamsgewicht behouden

De BMI berekenen en de buikomtrek meten. Body Mass Index (BMI) berekenen = Gewicht (kg) : (Lengte (meter) x lengte (meter))

Normaal > 20 < 25, Overgewicht > 25 < 30, Zwaarlijvigheid > 30

Er is sprake van zwaarlijvigheid wanneer de buikomtrek groter is dan 80 cm bij vrouwen en 94 cm bij mannen.

6. Elke dag bewegen en een sport beoefenen

5 dagen per week 30 minuten matige lichaamsbeweging is al genoeg.

7. Niet roken

Stoppen met roken verkleint meteen de risico's van een hartaandoening en een cerebrovasculair accident. Roken blijft de grootste risicofactor. Stoppen met roken is een absolute must! Raadpleeg uw huisarts voor een diagnose en voor professionele hulp om te stoppen met roken.