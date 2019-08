Ouderlijke burn-out kan niet alleen de ouders maar ook de kinderen zware schade toebrengen. Dat blijkt uit Belgisch-Amerikaans onderzoek. 'Ons onderzoek geeft aan dat alles waardoor ouders hun batterijen kunnen opladen, goed is voor kinderen.'

De dagelijkse stress van het ouderschap kan chronisch worden en op die manier in zogeheten ouderlijke (of parentale) burn-out veranderen. De ouder ervaart daarbij een intense uitputting.

Die burn-out kan ernstige gevolgen hebben voor zowel ouder als kind, melden onderzoekers van de UC Louvain en de Stanford-universiteit in het tijdschrift Clinical Psychological Science. Ze waarschuwen voor ouderlijke verwaarlozing, geweld en ontsnappingsgedachten.

Batterijen opladen

'In de huidige culturele context is de druk op ouders groot', zegt psychologe Moïra Mikolajczak, die het onderzoek leidde. 'Maar een perfecte ouder zijn is onmogelijk. Dat toch proberen te zijn kan leiden tot uitputting. Ons onderzoek geeft aan dat alles waardoor ouders hun batterijen kunnen opladen, om uitputting te voorkomen, goed is voor kinderen.'

Over de oorzaken van ouderlijke burn-out bestaat al heel wat onderzoek, over de gevolgen was weinig bekend. De onderzoekers deden daarom twee studies, waarbij ouders een tijdlang gevolgd werden.

Verwaarlozing en geweld

In de eerste studie moesten 2068 ouders in België drie keer een vragenlijst invullen in een periode van vijf maanden; 557 ouders vulden alle drie de enquêtes in.

Uit de antwoorden bleek bij elk van de drie enquêtes een sterk verband tussen burn-out en drie variabelen: ontsnappingsideeën, ouderlijke verwaarlozing en ouderlijk geweld. Wellicht is de burn-out telkens de oorzaak, concluderen de onderzoekers.

In het geval van ouderlijke verwaarlozing blijkt er ook een vicieuze cirkel aan het werk. Door de burn-out gaat de ouder zijn kinderen verwaarlozen, wat de burn-out nog aanzwengelt.

Ironie van de resultaten

Een tweede studie, bij Britse ouders, leidde tot gelijkaardige resultaten.

'We waren wat verrast door de ironie van de resultaten', zegt Mikolajczak. 'Als je te veel het goede wilt doen, kun je uiteindelijk het verkeerde doen. Te veel druk op ouders kan leiden tot uitputting die schadelijke gevolgen kan hebben voor de ouder en voor de kinderen.'

Aan het onderzoek werkte ook psychologe Isabelle Roskam (UCLouvain) mee. Ze onderzoekt bij ouders over de hele wereld gevoelens van voldoening en uitputting.

Daaruit bleek vorig jaar dat 4 procent van de ouders in Vlaanderen dagelijks gevoelens van ouderlijke burn-out ervaart. Bovendien heeft 30 procent het af en toe moeilijk met het ouderschap.