Alleen voor therapeutische behandelingen is er voortaan nog een btw-vrijstelling. Over welke dat zijn, zal nog stevig gestreden worden. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

Het algemene btw-principe vandaag is dat een behandeling bij onder anderen een arts, diëtist, tandarts en kinesitherapeut vrijgesteld is. Zij moeten dus geen btw op het ereloon aanrekenen. De enige uitzondering zijn louter esthetische ingrepen door een arts. Dat verandert drastisch vanaf 1 januari 2022.

"Alleen therapeutische behandelingen en ingrepen zullen nog vrijgesteld zijn van btw. Dat geldt niet alleen voor artsen, het zal worden uitgebreid naar alle medici en paramedici", zegt Tim Van Sant, btw-specialist bij PwC Tax Consultants. Er zijn veel meer behandelingen en ingrepen zonder therapeutisch doel dan de louter esthetische prestaties, benadrukt Van Sant. "Zo zal een huisarts die een attest voor een levensverzekering aflevert, een tandarts die tanden bleekt of een kinesitherapeut die algemene sportbegeleiding doet volgens de nieuwe wetgeving in principe 21 procent btw moeten aanrekenen op die prestaties."

Waarop voortaan btw zal gelden, wordt voer voor pittige discussies. De centrale diensten van de fiscus moeten in overleg met de sector een omzendbrief opstellen met meer specificaties over welke prestaties aan btw onderworpen worden en welke niet. 'De discussie over wat therapeutisch is en wat niet is al jaren aan de gang. Vaak is er een wisselwerking tussen het esthetische, het somatische en het mentale', zegt Marc Moens van het artsensyndicaat BVAS. 'Waar gaat de grens liggen? Ga je een inspecteur van financiën die geen arts is, laten grasduinen in het medisch dossier van een patiënt?'

De plenaire Kamer gaf op 1 juli groen licht voor het wetsontwerp dat de btw-vrijstelling op medische zorg fors inperkt. Dit wetsontwerp kwam er na Europese rechtspraak die stelt dat de btw-heffing op esthetische prestaties ingevoerd in 2016 niet beperkt mag worden tot artsen en moet gelden ongeacht de zorgverstrekker.

Het algemene btw-principe vandaag is dat een behandeling bij onder anderen een arts, diëtist, tandarts en kinesitherapeut vrijgesteld is. Zij moeten dus geen btw op het ereloon aanrekenen. De enige uitzondering zijn louter esthetische ingrepen door een arts. Dat verandert drastisch vanaf 1 januari 2022. "Alleen therapeutische behandelingen en ingrepen zullen nog vrijgesteld zijn van btw. Dat geldt niet alleen voor artsen, het zal worden uitgebreid naar alle medici en paramedici", zegt Tim Van Sant, btw-specialist bij PwC Tax Consultants. Er zijn veel meer behandelingen en ingrepen zonder therapeutisch doel dan de louter esthetische prestaties, benadrukt Van Sant. "Zo zal een huisarts die een attest voor een levensverzekering aflevert, een tandarts die tanden bleekt of een kinesitherapeut die algemene sportbegeleiding doet volgens de nieuwe wetgeving in principe 21 procent btw moeten aanrekenen op die prestaties."Waarop voortaan btw zal gelden, wordt voer voor pittige discussies. De centrale diensten van de fiscus moeten in overleg met de sector een omzendbrief opstellen met meer specificaties over welke prestaties aan btw onderworpen worden en welke niet. 'De discussie over wat therapeutisch is en wat niet is al jaren aan de gang. Vaak is er een wisselwerking tussen het esthetische, het somatische en het mentale', zegt Marc Moens van het artsensyndicaat BVAS. 'Waar gaat de grens liggen? Ga je een inspecteur van financiën die geen arts is, laten grasduinen in het medisch dossier van een patiënt?'De plenaire Kamer gaf op 1 juli groen licht voor het wetsontwerp dat de btw-vrijstelling op medische zorg fors inperkt. Dit wetsontwerp kwam er na Europese rechtspraak die stelt dat de btw-heffing op esthetische prestaties ingevoerd in 2016 niet beperkt mag worden tot artsen en moet gelden ongeacht de zorgverstrekker.