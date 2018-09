Bronchiolitis bij pasgeborenen: het RSV-seizoen staat voor de deur

Het RSV is een uiterst besmettelijk virus dat de hele bevolking treft en elk jaar in herfst en winter een wereldwijde epidemie van luchtweginfecties veroorzaakt bij jonge kinderen. Bijna alle kinderen krijgen vóór hun tweede verjaardag een infectie die gelinkt is aan het virus. Hoewel het virus bij volwassenen niet meer dan een gewone verkoudheid veroorzaakt, zijn de gevolgen ernstiger bij de allerkleinsten.

Voornaamste oorzaak van hospitalisatie bij baby's

In de winter is de acute virale luchtweginfectie die het RSV veroorzaakt de belangrijkste aanleiding tot hospitalisatie bij baby's van minder dan een jaar: elk jaar belanden ongeveer 3.500 baby's tussen 0 en 12 maanden met bronchiolitis in het ziekenhuis. 80% van de kinderen die gehospitaliseerd zijn als gevolg van een infectie veroorzaakt door het RSV is minder dan zes maanden oud. Het gemiddelde verblijf in het ziekenhuis in geval van een RSV-infectie duurt tussen de 8 en 10 dagen.

De risico's zijn aanzienlijk, vooral bij te vroeg geboren baby's: "Omdat de luchtwegen van te vroeg geboren baby's nog niet volgroeid zijn, en omdat hun immuunsysteem nog niet volledig gevormd is, lopen deze kinderen meer risico bij het RSV en kunnen de complicaties ernstiger zijn voor hun gezondheid", vertelt professor Raes, pediater in het Hasseltse Jessaziekenhuis en het UZ Leuven. "Deze gevolgen kunnen gaan van ademhalingsmoeilijkheden tot chronische aandoeningen van de luchtwegen of tot een dodelijke afloop in de ernstigste gevallen", vervolgt prof. Raes.

Ook baby's met hartproblemen lopen een groot risico: "Wanneer het RSV-seizoen nadert, is de preventie van infecties één van onze grootste zorgen bij baby's met hartproblemen", voegt professor Moniotte, cardiopediater in het UCL Brussel, toe. "Bij deze baby's leidt het RSV in de meeste gevallen tot een opname voor ernstige respiratoire insufficiëntie, en kan het dodelijk zijn. De lever, de nieren, de hersenen en het hart kunnen op lange termijn zwaar worden aangetast. Preventie is dus van het grootste belang."

Preventie: dagelijkse eenvoudige handelingen

"Hoewel het RSV veel voorkomt in België, bestaat er nog geen genezende behandeling. Het is dus uiterst belangrijk om de ouders en toekomstige ouders hierover ruim op tijd in te lichten, en stil te blijven staan bij preventie en de eenvoudige handelingen om hun kleinsten tegen dit virus te beschermen", vervolgt professor Raes.

Dit zijn enkele eenvoudige preventiemaatregelen vanaf de geboorte en voor de hele duur van het RSV-seizoen:

regelmatig de handen wassen

de kamers verluchten

speelgoed ontsmetten

openbare of afgesloten plaatsen zoals supermarkten vermijden

geen pasgeborenen bezoeken als je verkouden bent

RSV komt eraan

Uit het nieuwe onderzoek van professor Raes, in samenwerking met AbbVie, blijkt dat het begin van het seizoen voor de deur staat. Gegevens van de afgelopen 13 jaar (juni 2004 - juni 2017) wijzen erop dat het begin van de epidemie valt in de 41e en 42e week van het jaar - dit jaar dus ongeveer tussen 8 en 21 oktober.

Met deze nieuwe informatie moet de preventie gemakkelijker worden. We kunnen de ouders vragen om extra waakzaamheid in deze periode", legt professor Raes uit. Het einde van het seizoen is variabeler en valt tussen eind januari en eind april.