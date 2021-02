Borstkankerpatiënten staan positief tegenover behandelingen die thuis of bij de huisarts plaatsvinden. Voor veel patiënten is zo'n behandeling praktischer, bijvoorbeeld omdat er minder verplaatsingen naar het ziekenhuis nodig zijn. Dat blijkt uit een proefproject van drie jaar van het UZ Leuven dat in december eindigde. Het ziekenhuis hoopt dat dit soort thuisbehandelingen snel groen licht krijgt van de federale overheid.

"Oncologische behandelingen vonden tot nu toe altijd in een ziekenhuis plaats", zegt dokter Kevin Punie. "Het is voor artsen en verpleegkundigen een grote stap om de toediening ervan uit handen te geven. We kozen voor dit proefproject daarom bewust voor één soort onderhuids in te spuiten behandeling met relatief weinig nevenwerkingen."

De opstart van de behandeling en de eerste toedieningen vonden nog steeds in het ziekenhuis plaats, maar nadien werd de patiënt verder behandeld via thuisverpleging of bij de huisarts.

Het project is volgens UZ Leuven meer dan geslaagd, zowel voor patiënten als voor zorgverleners. "Het feit dat patiënten bijvoorbeeld slechts één in plaats van vier keer naar het ziekenhuis moeten komen, maakt een groot verschil voor de beleving van de ziekte", zegt Annemarie Coolbrandt, verpleegkundig specialist oncologie. "De behandeling voelt minder intensief aan en ook praktisch gezien is deze werkwijze handiger. Patiënten zijn veel minder tijd kwijt."

Een patiënte die deelnam aan het project vult aan: "Na maandenlang heen en weer gaan tussen het ziekenhuis en thuis, was het voor mij een verademing om mijn nabehandeling thuis te kunnen krijgen. Niet meer die drukte van het ziekenhuis, maar de rust van thuis. Dat was echt een meerwaarde voor mijn herstel."

Het initiatief voor het proefproject kwam van de federale overheid. Het ziekenhuis hoopt dat de overheid nu ook snel groen licht geeft voor dit soort thuisbehandelingen. "We willen zo snel mogelijk een definitieve start nemen. Er zijn voor borstkanker en andere oncologische aandoeningen nog meer behandelingen die zich lenen tot thuistoediening", klinkt het.

