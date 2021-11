Wie gevaccineerd is met het Johnson & Johnson-vaccin zal binnenkort een boosterprik krijgen. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid woensdag beslist op de Interministeriële Conferentie (IMC).

Het extra vaccin zou minimaal twee maanden na de eerste vaccinatie worden toegediend. De HGR adviseert een opvolgprik met het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. In ons land zijn zowat 363.000 mensen, onder wie 243.000 Vlamingen, gevaccineerd met J&J, blijkt uit berekeningen van De Morgen.

De beslissing volgt op een Amerikaanse studie, gepubliceerd in het vakblad Science, waaruit blijkt dat het coronavaccin van Johnson & Johnson zes maanden na de eerste (en voorlopig enige) prik nog maar voor 13,1 procent beschermt tegen een besmetting met het coronavirus.

De Hoge Gezondheidsraad heeft nog geen advies geformuleerd over een extra prik voor wie gevaccineerd is met AstraZeneca. Het coronavaccin van AstraZeneca komt in de Amerikaanse studie niet aan bod.

De ministers volgen het advies van de Hoge Gezondheidsraad.

De IMC Volksgezondheid gaat ook een globale visie uitwerken over de derde prik. "Op 27 november zullen we de operationalisering ervan bespreken", laat minister Beke weten. "Zo geven we de vaccinatiecentra de duidelijkheid die ze vragen."

