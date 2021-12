Het tijdsinterval bij de vaccins van Pfizer en Moderna voor een boosterprik wordt ingekort van zes naar vier maanden na de tweede prik. De beslissing werd genomen door de ministers van Volksgezondheid van de verschillende regeringen.

"Het interval van Pfizer en Moderna wordt ingekort van 6 maanden naar minstens 4 maanden na de tweede prik", tweet Beke. "Op die manier kunnen we de boostervaccinatie versnellen, een belangrijke verdedigingslinie tegen de omikronvariant. Vlaanderen maakt zich klaar om te versnellen."

De taskforce vaccinatie had eerder op de dag al aangeraden dat het tijdsinterval tussen de tweede en derde prik, de boosterprik dus, van de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna teruggebracht kan worden tot 4 maanden. Het advies ging naar de verschillende ministers van Volksgezondheid in de interministeriële conferentie Volksgezondheid (IMC). Daar werd de beslissing woensdagavond genomen via elektronische procedure, klinkt het bij het kabinet Beke.

"Concreet betekent dit dat op korte termijn de vaccinatiecentra hun capaciteit zullen aanpassen en meer mensen sneller zullen uitnodigen. Ook de termijnen van QVax worden aangepast. Je inschrijven op QVax.be (of bruvax voor de Brusselaars) kan nog steeds", voegen de leden van de IMC Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona toe in een persbericht. Alles wordt in het werk gesteld zodat de uitnodigingen kunnen vertrekken en iedereen een afspraak kan inplannen in de "komende dagen en weken".

Voor wie een prik met de vaccins van AstraZeneca of Johnson&Johnson gekregen heeft, verandert er niets. Daar blijft de tijdspanne voor een boosterprik op respectievelijk vier en twee maanden na de initiële vaccinatie.

Wapen tegen omikronvariant

"Deze boostervaccinatie blijft een sleutelelement in de strijd tegen het covid-19 en verhoogt ook de effectiviteit van de bescherming tegen de nieuwe omicronvariant. Deze variant rukt met grote snelheid op waardoor maximaal moet ingezet worden op zo veel mogelijk 'verdedigingslinies'", klinkt het.

"Uit een Britse studie is gebleken dat na een geleidelijke afname van de werkzaamheid van het vaccin, een boosterprik de werkzaamheid van het vaccin tegen symptomatische vormen van de infectie, veroorzaakt door de delta- of omicronvariant, "tot meer dan 70 procent deed toenemen". Een verhoging van de vaccinatiegraad en snellere toediening van de boosterprik zijn cruciaal om de capaciteit van de omikronvariant om zich te verspreiden tegen te gaan, luidt het.

Zowat 4,25 miljoen volwassenen moeten hun boostervaccin nog krijgen. Voor die groep zijn al 1 miljoen afspraken gepland of uitnodigingen verstuurd voor de laatste twee weken van het jaar. Tegen eind december zullen volgens de huidige stand van zaken 4 miljoen burgers een boosterprik gekregen hebben.

Qvax Wie langer dan 4 maanden geleden een tweede covid-vaccinatie met het Pfizer- of Modernavaccin kreeg en snel een boosterprik wil, kan zich inschrijven op Qvax. "Vaccinatiecentra zullen tussen Kerstmis en Nieuwjaar Qvax gebruiken om mensen uit te nodigen wiens interval van 4 maanden verlopen is, wanneer er vaccins overblijven", vertelde minister Beke aan VRT NWS. Inloggen op Qvax doet u hier. Als u Qvax al hebt gebruikt tijdens de eerste vaccinatiecampagne, moet u weten dat alle gegevens zijn gewist. Uw Qvax account bestaat niet meer en u zult een nieuwe moeten aanmaken. Wees heel voorzichtig met het invullen van de juiste informatie. Maak vooral geen tikfouten in het e-mailadres (pas op voor de automatische correctie op een smartphone) en onthoud uw wachtwoord goed. Houd uw rijksregisternummer (staat op achterzijde van identiteitskaart) bij de hand.

