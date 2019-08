Hart- en vaatziekten zijn het best te voorspellen door de bloeddruk een hele dag lang, ook tijdens de slaap, te meten. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek onder leiding van de Leuvense proffen Jan Staessen en Zhen-Yu Zhang.

Voor dat onderzoek werden meer dan 10.000 mensen uit twaalf landen in Europa, Oost-Azië en Latijns-Amerika veertien jaar lang gevolgd. De onderzoekers wijzen erop dat bloeddrukmetingen met draagbare meters ook in België nog niet terugbetaald worden, hoewel ze die, op basis van hun studie, "kosteneffectief" noemen.

Eenmalige of meervoudige metingen bij een arts of in het ziekenhuis zijn nu nog vaak de norm, maar die zijn volgens de onderzoekers minder geschikt. "Het was tot nu toe niet zeker welke soort bloeddrukmeting het risico op hart- en vaatziektes het nauwkeurigst kan voorspellen", aldus Staessen, verbonden aan de Onderzoekseenheid Hypertensie en Cardiovasculaire Epidemiologie.

"Wat de studie uniek maakt, is niet alleen haar grootte, maar ook dat de deelnemers zo lang zijn opgevolgd", zegt Staessen. "Bij de samenstelling van de steekproef is bovendien gezocht naar deelnemers met dezelfde kenmerken als de doorsnee bevolking in de twaalf landen waar het onderzoek is uitgevoerd."

De deelnemers droegen voor het onderzoek automatische bloeddrukmeters. Voor het onderzoek werden de voorspellende waarden van enkelvoudige bloeddrukmetingen door een arts vergeleken met geautomatiseerde metingen bij een arts of in het ziekenhuis, en het gemiddelde van veelvuldige metingen over 24 uur tijdens de dagelijkse bezigheden van de patiënten.

Een hoge bloeddruk veroorzaakt wereldwijd 10 miljoen overlijdens per jaar - meer dan de helft van alle sterftegevallen door hart- en vaatziekten.

Het onderzoek werd gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association.