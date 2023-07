We staan op het punt om onze koffers te pakken en er even tussenuit te gaan. Maar tussen al het plezier van uw vakantie schuilt een onverwachte dreiging: bedwantsen!

Deze onzichtbare parasieten kunnen uw vakantiegenot flink bederven met jeukende beten en een zeer onaangenaam gevoel. "We kunnen er niet vaak genoeg voor waarschuwen," zegt Merijn Janssen van ongediertebestrijders platform Beestjes Kwijt. "Want de overlast wordt met het jaar erger."

Voorkom onaangename souvenirs

"Die kleine bloedzuigers veroorzaken letterlijk en figuurlijk nachtmerries." aldus Janssen. "Bedwantsen vermenigvuldigen zich razendsnel en zijn meester in verstoppertje spelen". Overdag verbergen ze zich, maar 's nachts, als u ligt te slapen, verlaten ze hun schuilplaats en slaan ze toe. Ze voeden zich dan met uw bloed. Dit zorgt niet alleen voor jeukende bultjes, maar het brengt ook emotionele stress, ongemak en slapeloze nachten. Dit heeft uiteindelijk een grote impact op uw zomervakantie. En het ergste? Ze reizen zonder pardon met u mee naar huis, zonder dat u het doorheeft."U herkent een bedwantsenbeet aan rode, jeukende bultjes op de huid. De beten verschijnen meestal in groepjes of een rij. Bedwantsen laten soms ook kleine bloedvlekjes achter op lakens of kussens.

Experts zien toenemende problemen

Ongediertebestrijders in België zien na elke vakantieperiode het aantal meldingen van bedwantsen explosief stijgen. Die overlast lijkt overigens elk jaar groter te worden. "Niet zo gek ook", zegt Janssen. "Wereldwijd gaan steeds meer mensen op vakantie. Hierbij wordt het aandeel kamperen kleiner en het aandeel overnachtingen in hotels, appartementen en vakantiehuizen groter. Als het aantal reisbewegingen van en naar huuraccommodaties stijgt, is de kans op bedwantsen verspreiding ook groter. Daarom is het erg belangrijk dat mensen waakzaam zijn bij aankomst en preventieve maatregelen nemen om deze ongewenste reisgenoten te vermijden.

Populaire vakantielanden met hoog risico op bedwantsen

Gaat u deze zomer naar Spanje of het Verenigd Koninkrijk op vakantie? Wees dan extra alert. Binnen Europa staan deze twee landen namelijk bekend als populaire vakantiebestemmingen met een hoog risico op bedwantsen. Debet hieraan is de combinatie van temperatuur en het hoge aantal inkomende reizigers. Buiten Europa voeren de Verenigde Staten, Canada en Australië het lijstje aan. Deze landen hebben het verhoogde risico mede te danken aan het internationale reisverkeer en het grote aantal toeristische accommodaties.

Bescherm uzelf tegen bedwantsen op vakantie

Maar schiet nu niet direct in de stress als u een vakantie naar Spanje hebt geboekt. Met de juiste voorzorgsmaatregelen voorkomt u vrij eenvoudig dat bedwantsen uw vakantieplezier bederven. Hier zijn enkele handige tips die u kunt volgen:

Check de accommodatie : Neem bij aankomst op uw vakantiebestemming even de tijd om alles goed te controleren. Let op bloedvlekken op lakens, kleine zwarte stipjes op matrassen en tekenen van insecten in de hoeken van de kamer.

: Neem bij aankomst op uw vakantiebestemming even de tijd om alles goed te controleren. Let op bloedvlekken op lakens, kleine zwarte stipjes op matrassen en tekenen van insecten in de hoeken van de kamer. Houd uw koffer van de grond : Plaats uw reiskoffer niet direct op het bed of de vloer van hotelkamers. Gebruik liever een bagagerek of zet de koffer in de badkamer neer.

: Plaats uw reiskoffer niet direct op het bed of de vloer van hotelkamers. Gebruik liever een bagagerek of zet de koffer in de badkamer neer. Zip it: Gebruik afsluitbare plastic zakken om uw kleren en persoonlijke bezittingen te beschermen tijdens de reis. Bedwantsen hebben geen schijn van kans tegen een goed afgesloten zak.

Gebruik afsluitbare plastic zakken om uw kleren en persoonlijke bezittingen te beschermen tijdens de reis. Bedwantsen hebben geen schijn van kans tegen een goed afgesloten zak. Hete wasbeurt: Terug van vakantie? Pak uw koffer buiten in de tuin of op het balkon uit en was uw kleren meteen op hoge temperatuur. Bedwantsen overleven temperaturen boven de 50 graden Celsius niet.

Bedwantsen? Schakel meteen professionele hulp in!

Op de vraag wat te doen als u bedwantsen aantreft op uw vakantiebestemming, is Janssen erg duidelijk: "Meteen melding maken bij de accommodatie. Zij kunnen dan ook direct passende maatregelen nemen. Vraag in de tussentijd wel om een andere kamer en check voor de zekerheid ook even uw bagage. Maar wat u ook doet, laat bedwantsen uw vakantiepret niet bederven!"

Ontdekt u na thuiskomst bedwantsen? Aarzel dan niet en neem direct contact op met een professionele ongediertebestrijder om het probleem grondig aan te pakken. Zelf bedwantsen bestrijden is namelijk onbegonnen werk.

Bron: Beestjeskwijt

