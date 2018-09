(Bijna) in de overgang? Wat kan de menopauzeconsulent voor jou betekenen?

De stap zetten naar de menopauzeconsulent wanneer je merkt dat de overgang je parten speelt, is nog lang niet ingeburgerd. Nochtans zijn deze groep zorgverleners speciaal opgeleid in het omgaan met alle aspecten van deze bijzondere overgangsfase. Menopauzeconsulenten werken ook aanvullend aan andere zorgprofessionals zoals huisartsen, gynaecologen, endocrinologen of cardiologen.

"Elke vrouw is uniek en dat geldt net zo goed voor elke menopauze. Vandaar het belang van correcte informatie en begeleiding die afgestemd is op jouw lichaam en situatie ", benadrukt menopauzeconsulent Chris Van Gaver.

In één à drie sessies kan de menopauzeconsulent uiteenzetten wat deze verandering allemaal inhoudt en een persoonlijk menopauzeplan op punt te stellen. "We zoeken samen wat het best bij je past. Lang niet alle vrouwen hebben bijvoorbeeld nood aan hormonale substitutietherapie. Sommige staan er weigerachtig tegenover en willen liever natuurlijker methoden. Ook voor hen zijn er wetenschappelijk onderbouwde alternatieven. Met die informatie op zak kunnen vrouwen vervolgens zelf beoordelen welke technieken, voedings- of beweegadviezen best bij hen aansluiten om problemen zoal warmteopwellingen, zweten, vaginale droogte enzovoort aan te pakken. Zomaar lukraak gaan experimenteren is geen goed idee want dit brengt je eerder uit balans. "

Op 18 oktober vinden op ruim 14 plaatsen in Vlaanderen, zowel in ziekenhuizen als privépraktijken allerlei evenementen plaats hierover. Van pop up praatcafé's, workshops, opendeurmomenten tot een heuse speed date, waarbij groepjes vrouwen telkens bij een andere specialist aan tafel schuiven om van gedachten te wisselen over de menopauze. Preventie is uiterst belangrijk. "We richten ons daarom zowel tot vrouwen in de menopauze als tot veertigers voor wie dit nog allemaal moet beginnen. De overgang begint rond de leeftijd van 40-45. Veranderende hormoonspiegels kunnen allerlei klachten en reacties teweegbrengen. Precies door je goed voor te bereiden, kan je op heel wat klachten of zorgen anticiperen", besluit Chris Van Gaver.

Info: voor heel wat workshops en evenementen is vooraf inschrijven en reserveren nodig. Je vindt alle info over menopauze- infosessies bij jou in de buurt op de website: www.menofocus.be