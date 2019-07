Op twintig Vlaamse tandartsen zijn er nu al negen die vrij hun tarieven bepalen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de ziekteverzekering. De tarieven die de overheid voorziet, zijn te laag, vinden veel tandartsen. En dus vragen ze extra aan wie in hun stoel belandt. Zo schrijft De Standaard.

Om de zoveel jaar spreken de tandartsen de tarieven af die ze vragen voor bijvoorbeeld het verwijderen van tandsteen of het trekken van een tand. Die vaste tarieven zorgen dat patiënten niet voor verrassingen komen. Maar die tariefzekerheid staat op losse schroeven. Het akkoord over de vaste tarieven voor dit jaar is pas vorige week en zeer nipt goedgekeurd. Veertig procent van de Belgische tandartsen heeft het naast zich neergelegd. Dat is een kwart meer dan tien jaar geleden. In Vlaanderen gaat het zelfs om 45 procent.

Tandartsen die geen vaste tarieven respecteren, rekenen extra aan in de vorm van supplementen. Patiënten betalen die uit eigen zak, tenzij ze een extra verzekering nemen. 'De patiënt moet inderdaad veel uit eigen zak betalen, maar dat is het gevolg van de slechte terugbetaling', zegt Stefaan Hanson van het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT). 'De Belgische overheid investeert al jaren veel te weinig. Nog geen 3 procent van het budget gaat in ons land naar tandzorg. In Duitsland is dat 10 procent.'

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wijst erop dat de beschikbare middelen beperkt zijn. De focus lag de voorbije jaren op preventie en op kwetsbare groepen zoals kankerpatiënten.