Bijna de helft van de wereldbevolking is ondervoed of te zwaar. Volgens een onderzoek gepubliceerd in het Global Nutrition Report (GNR) kampt 48 procent van alle mensen ter wereld met gezondheidsproblemen door voeding.

Het GNR verschijnt sinds 2014 jaarlijks. Verschillende landen en organisaties, zoals de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), ondersteunen het rapport. Afgaand op de huidige ontwikkelingen, zal de wereld acht van de negen doelstellingen van de WHO tegen 2025 niet halen.

Een deel van de mensen die met voedingsgerelateerde gezondheidsproblemen kampt, krijgt te weinig eten met voldoende voedingsstoffen binnen. Een ander deel eet dan weer te veel ongezonde voeding. Dat heeft tot gevolg dat 40 procent van de volwassen wereldbevolking overgewicht heeft, dat zijn 2,2 miljard mensen.

Een gebrek aan voedingsstoffen kan leiden tot kinderen die veel te dun zijn of kinderen die niet voldoende groeien. Volgens het rapport zijn meer dan 45 miljoen kinderen ter wereld te dun. 150 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar zijn dan weer te klein door een gebrek aan voedingsstoffen. 40 miljoen kinderen zouden kampen met overgewicht.

De eetgewoontes van de wereldbevolking

Het GNR besteedt voor het eerst uitgebreid aandacht aan de eetgewoontes van de wereldbevolking. Landen waar weinig voedingsstoffen voorhanden zijn, moeten hulp krijgen opdat ook daar groente en fruit beschikbaar zijn. Om de minimale doelen te behalen is minstens 4 miljard dollar (3,55 miljard euro) nodig, stelt het rapport.

Vooral in rijke landen komt overgewicht vaak voor, stelt het rapport, omdat daar te veel ongezond voedsel zoals rood vlees, zuivelproducten en suikerhoudende dranken worden geconsumeerd. Daar moeten de eetgewoontes veranderen, stelt het rapport. Dat zou ook de CO2-uitstoot ten goede komen, stipt het GNR aan. De voedselproductie was in 2018 immers verantwoordelijk voor 35 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Vooral minder vlees en minder zuivelproductten eten, kan helpen.

"Te voorkomen sterfgevallen, als gevolg van slechte voeding, zijn met vijftien procent gestegen ten opzichte van 2010" en zijn nu goed voor "een kwart van alle sterfgevallen onder volwassenen", verklaarde de voorzitter van de expertengroep aan het Franse persagentschap AFP. "De wereldwijde resultaten tonen aan dat onze voeding over de loop van tien jaar niet verbeterd is en bijgevolg een grote bedreiging vormt voor de gezondheid van de mensen en de planeet."

