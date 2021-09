Precies op de dag waarop het KCE haar studie over de vaccinatiegraad in ziekenhuizen en woonzorgcentra bekend maakt, laat het Vlaams Patiëntenplatform weten dat zal iedereen vanaf vandaag kan nagaan wat de vaccinatiegraad in een bepaald Vlaams ziekenhuis.

De vaccinatiegraad van zorgverleners tegen covid-19 is cruciaal om de veiligheid van patiënten te kunnen garanderen, zeker wanneer het gaat om chronisch zieken. Daarom is het belangrijk dat patiënten zelf kunnen nakijken per ziekenhuis hoe het gesteld is met de vaccinatiegraad. 21% van de ziekenhuizen is helaas nog steeds niet transparant over de vaccinatiegraad van het personeel.

Binnen de deelnemende ziekenhuizen behalen meer dan 9 op 10 van de algemene en revalidatieziekenhuizen een vaccinatiegraad van meer dan 95%. Dit zowel voor zorgend als voor niet-zorgend personeel. Wel jammer is dat 21% van de algemene ziekenhuizen, 13% van de psychiatrische ziekenhuizen en 25% van de revalidatieziekenhuizen zich voorlopig niet transparant opstellen en hun cijfers niet bekend maken.

'Zo lang er geen vaccinatieplicht is voor zorgverleners, is transparantie erg belangrijk', zegt Lise Dehouwer, woordvoerder van het Vlaams Patiëntenplatform.

Iedereen kan nagaan wat de vaccinatiegraad in een bepaald Vlaams ziekenhuis is via Zorgkwaliteit.be/vaccinatiegraad.

Lees ook: In Brussel haalt 0% van de woonzorgcentra een vaccinatiegraad van ≥ 95%, in Vlaanderen (slechts) 47,5%

De vaccinatiegraad van zorgverleners tegen covid-19 is cruciaal om de veiligheid van patiënten te kunnen garanderen, zeker wanneer het gaat om chronisch zieken. Daarom is het belangrijk dat patiënten zelf kunnen nakijken per ziekenhuis hoe het gesteld is met de vaccinatiegraad. 21% van de ziekenhuizen is helaas nog steeds niet transparant over de vaccinatiegraad van het personeel.Binnen de deelnemende ziekenhuizen behalen meer dan 9 op 10 van de algemene en revalidatieziekenhuizen een vaccinatiegraad van meer dan 95%. Dit zowel voor zorgend als voor niet-zorgend personeel. Wel jammer is dat 21% van de algemene ziekenhuizen, 13% van de psychiatrische ziekenhuizen en 25% van de revalidatieziekenhuizen zich voorlopig niet transparant opstellen en hun cijfers niet bekend maken.'Zo lang er geen vaccinatieplicht is voor zorgverleners, is transparantie erg belangrijk', zegt Lise Dehouwer, woordvoerder van het Vlaams Patiëntenplatform.Iedereen kan nagaan wat de vaccinatiegraad in een bepaald Vlaams ziekenhuis is via Zorgkwaliteit.be/vaccinatiegraad.Lees ook: In Brussel haalt 0% van de woonzorgcentra een vaccinatiegraad van ≥ 95%, in Vlaanderen (slechts) 47,5%