In deze drukke tijden waarin gezondheidswerkers de handenvol hebben, wordt gezocht naar oplossingen om de druk op de zorgverleners te verlagen. BeWell ontwikkelde met dit doel de Well@Home-app, een online vragenlijst en de mogelijkheid tot teleconsultaties.

BeWell Innovations, gespecialiseerd in medtech en e-health, ontwikkelde een platform om mogelijke coronapatiënten vanop afstand te screenen en zo al een eerste grote schifting door te voeren. De doelstelling is eenvoudig: prioriteiten leggen, patiënten informeren en de spoeddiensten toelaten om de dringendste gevallen eerst te behandelen. Het platform is sinds kort online beschikbaar in 3 talen.

Eenvoudige vragenlijst

De aanpak bestaat erin dat mensen die denken symptomen te vertonen via de Well@Home-smartphoneapp (gratis te downloaden in de AppStore en via GooglePlay) of de webpagina www.covidathome.be een eenvoudige medische vragenlijst kunnen invullen, ontwikkeld in nauwe samenwerking met UZ Gent. Die vragenlijst peilt naar symptomen die betrekking hebben op het coronavirus en vitale parameters als temperatuur en bloeddruk, maar ook kortademigheid.

Drie mogelijke uitkomsten

Op basis daarvan zijn er drie mogelijke uitkomsten:

1. De patiënt heeft een laag risico, maar kan zelfstandig op regelmatige basis de beschikbare vragenlijsten en vitale parameters blijven invullen, zodat hij bij veranderingen alsnog een arts kan contacteren;

2. De patiënt loopt een verhoogd risico, en wordt geadviseerd om zijn huisarts of wachtpost te contacteren en hem digitaal zijn testresultaten te bezorgen;

Huisartsen of wachtposten die reeds toegang hebben tot de BeWell-oplossing kunnen de resultaten meteen online zien, patiënten blijvend monitoren en zelfs een videoconsultatie opzetten via het platform, waarvoor ze dankzij een uitzonderlijke maatregel van de overheden vergoed worden. Artsen die nog geen toegang hebben, kunnen die binnen de 24u gratis verkrijgen door BeWell te contacteren met hun RIZIV-nummer (via covid@bewellinnovations.com);

3. De patiënt loopt een hoog risico en wordt verzocht contact op te nemen met zijn huisarts of zich naar de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis te begeven.

"Op de spoedafdeling van het UZ Gent gebruikten we al een medische zelftestkiosk van BeWell", beaamt Dr. Cathelijne Lyphout, spoedarts aan het UZ Gent. "Onlangs werd er, als gevolg van de goede resultaten en bewezen efficiëntie, zelfs een tweede exemplaar geplaatst, dat nu exclusief gebruikt wordt voor de triage van patiënten die rechtstreeks naar spoed gegaan zijn en mogelijk aan COVID-19 lijden. Op basis hiervan werd een vragenlijst voorgesteld die ook buiten het ziekenhuis kan ingevuld worden, mits opvolging."

Belangrijk: deze evaluatie vervangt op geen enkele wijze een professioneel medisch onderzoek!

