De FOD Volksgezondheid lanceerde deze week samen met het RIZIV een vervolgcampagne over het gebruik van medische beeldvorming bij lage rugpijn.

Het beste middel tegen rugpijn is blijven bewegen. Helaas stoppen veel mensen met lage rugpijn elke fysieke activiteit. Ze zijn bang dat een verkeerde beweging hun toestand nog zal verslechteren. Maar die vrees is niet nodig. Wie last heeft van lage rugpijn kan best zijn dagelijkse activiteiten gewoon verderzetten.

Een scan? Alleen als het niet anders kan

Lage rugpijn is heel vervelend, maar verdwijnt vaak spontaan na enkele dagen of weken. Meestal is een radiologisch onderzoek niet aangewezen en heeft het geen invloed op het verdere genezingsproces. Bovendien maken röntgenfoto's en CT-scans gebruik van ioniserende straling die bij overmatig gebruik de gezondheid kan schaden. In de uitzonderlijke gevallen waarbij een radiologisch onderzoek toch aangewezen is, zal de arts dit onderzoek steeds kaderen in een groter plan van aanpak. Vandaar dat het belangrijk is dat de burger weet dat ook zonder medische beeldvorming een plan van aanpak kan worden opgesteld dat focust op wat echt helpt, namelijk blijven bewegen.

Praat met je arts over een bewegingsplan

De FOD Volksgezondheid lanceert de campagne met de slogan "Praat met je arts over een bewegingsplan, eerder dan te gaan voor een scan". Oefeningen zijn namelijk essentieel om rugpijn sneller te doen verdwijnen en het terugkeren ervan te voorkomen. Artsen kunnen hun patiënten hierbij gerichte adviezen geven om hun toestand zoveel mogelijk te verbeteren en hen zo nodig doorverwijzen naar een kinesitherapeut.

Op de campagnewebsite www.geenscanzonderplan.be getuigen een arts, kinesist en patiënt over lage rugpijn, het belang van bewegen en het omgaan met medische beeldvorming.

Het beste middel tegen rugpijn is blijven bewegen. Helaas stoppen veel mensen met lage rugpijn elke fysieke activiteit. Ze zijn bang dat een verkeerde beweging hun toestand nog zal verslechteren. Maar die vrees is niet nodig. Wie last heeft van lage rugpijn kan best zijn dagelijkse activiteiten gewoon verderzetten.Lage rugpijn is heel vervelend, maar verdwijnt vaak spontaan na enkele dagen of weken. Meestal is een radiologisch onderzoek niet aangewezen en heeft het geen invloed op het verdere genezingsproces. Bovendien maken röntgenfoto's en CT-scans gebruik van ioniserende straling die bij overmatig gebruik de gezondheid kan schaden. In de uitzonderlijke gevallen waarbij een radiologisch onderzoek toch aangewezen is, zal de arts dit onderzoek steeds kaderen in een groter plan van aanpak. Vandaar dat het belangrijk is dat de burger weet dat ook zonder medische beeldvorming een plan van aanpak kan worden opgesteld dat focust op wat echt helpt, namelijk blijven bewegen.De FOD Volksgezondheid lanceert de campagne met de slogan "Praat met je arts over een bewegingsplan, eerder dan te gaan voor een scan". Oefeningen zijn namelijk essentieel om rugpijn sneller te doen verdwijnen en het terugkeren ervan te voorkomen. Artsen kunnen hun patiënten hierbij gerichte adviezen geven om hun toestand zoveel mogelijk te verbeteren en hen zo nodig doorverwijzen naar een kinesitherapeut.Op de campagnewebsite www.geenscanzonderplan.be getuigen een arts, kinesist en patiënt over lage rugpijn, het belang van bewegen en het omgaan met medische beeldvorming.