Overdag vinden we zo'n warm zomerweer best leuk - alhoewel trop is te veel natuurlijk -, maar die hitte is niet echt bevorderlijk voor een goede nachtrust. Elf tips om bij warm weer de nacht goed door te komen.

1. Werk met de natuur mee, niet tegen

Je zet al snel overdag de ramen open om het af te laten koelen. Lijkt logisch, maar is het niet. Hierdoor kan de ruimte zich namelijk vullen met warme lucht, terwijl je juist koelere lucht wilt hebben. Veel beter is om alle ramen dicht te houden en de gordijnen, lamellen, rolluiken of wat dan ook te sluiten. Zo houd je de warmte buiten en blijft het binnen lekker koel. Als het 's avonds weer is afgekoeld, zet je alles open voor de frisse lucht. Doe wel het licht uit om muggen buiten te houden of gebruik een hor.

2. Zet uit die apparaten

Apparaten produceren warmte. En dat wil je nou net niet als buiten de mussen van het dak vallen. Zet daarom alle apparaten die niet per se aan hoeven te staan uit. Bijvoorbeeld je tv, computer, printer of verlichting die onnodig brandt.

3. Afkoelen in de badkamer

Zoek voordat je gaat slapen nog even de verkoeling op in je badkamer. Een lauwe douche of een lekker koel bad kan je helpen ontspannen en aangenaam je bed in te stappen. Zet de kraan niet te koud. Anders gaat je lichaam proberen weer op te warmen en dat is zeker niet de bedoeling.

4. Houd je hoofd koel

Een doorsnee kussen houdt warmte vast. Een boekweit kussen veel minder. Dus is koel je doel? Dan zorgt een boekweit kussen voor een aangenaam slaapgevoel.

5. Koop een airco

De allerbeste oplossing is natuurlijk gewoon een airconditioning. De aanschaf is een rib uit je lijf, maar dan heb je ook wat. Je kunt airco laten inbouwen of je kunt voor de mobiele variant gaan. Inbouw is de duurste optie, maar dan is alles wel mooi weggewerkt en hoef je er niet meer naar om te kijken. Een mobiele airco heeft als voordeel dat je hem zo naar een andere kamer rolt. Je moet dan wel een slang uit het raam hangen voor de luchtafvoer.

6. Zet een ventilator in je kamer

Het bestaat al tientallen jaren maar werkt nog steeds: de ventilator. Hang hem aan je plafond of koop een handzamere variant. Een ventilator zuigt van achteren lucht en blaast het vervolgens aan de voorkant uit. Zet als het 's avonds is afgekoeld de ventilator voor een open raam. De ventilator zal de koele lucht van buiten je kamer in blazen. Je kunt ze ook krijgen met timer. Dan slaat hij automatisch af en heb je dat ding niet de hele nacht aanstaan.

7. Bevroren water

Vries een fles met water in of maak ijsblokjes. Haal de fles ijs of de ijsklontjes uit de vriezer en doe ze in een bak. Zet de bak onder de ventilator. De ventilator zal heerlijk koude lucht door je huis blazen. Daar koel je van af!

8. Een rondje stappen

Het is in de zomer nog lang licht. Maak voor je 's avonds gaat slapen nog even een wandelingetje buiten om lekker uit te waaien. De warmte zit dan vaak nog binnen, terwijl het buiten al een stuk is afgekoeld, waardoor je het zelf ook minder warm krijgt.

9. Slaap beneden

Slaap je op zolder? Heel fijn, maar dan alleen in de winter. Warme lucht stijgt en dat zal je in de zomer geweten hebben op je zolderkamer. Worden de temperatuur en benauwdheid je te veel? Dan kun je beneden gaan slapen. Dat scheelt al snel een paar graden.

10. Natte lap op je hoofd

De meeste warmte verlies je via je hoofd. Maak daarom een washandje nat en leg het op je voorhoofd. Je kunt ook een natte handdoek in je nek leggen. Zo zorg je op een simpele manier voor wat verkoeling.

11. Trek wat aan

Het lijkt misschien tegenstrijdig om als het warm is een pyjama aan te trekken. Maar een pyjama vangt je zweet op. Dit zweet zou anders in je beddengoed terecht komen. Het is dus toch niet zo'n gek idee om te gaan slapen met wat kleren om het lijf.

