De risicoperiode voor personen die allergisch zijn voor berkenstuifmeel is weer aangebroken.

'De weersverbetering, temperaturen van 20°C en meer tijdens het weekend, zou een aanzienlijke toename van de concentraties van berkenpollen kunnen veroorzaken. Daardoor zou het risico op allergieën bij gesensibiliseerde personen eveneens toenemen', zegt Florence De Bock van het nationaal stuifmeelsurveillancenetwerk bij Sciensano.

Typische klachten

Een allergie voor berkenpollen geeft volgende klachten:

Prikkeling of kriebeling, jeuk, rode en/of tranende ogen

Niesbuien, verstopte neus, verlies van reuk- en smaakzin, verstopte sinussen, loopneus en, in sommige gevallen, jeuk in de mond- en keelholte

Hoe kunnen niesbuien en andere ongemakken worden beperkt?

Volg de aanbevelingen en behandelingen die uw arts u voorschrijft

Vermijd inspanningen en activiteiten in de buitenlucht (sport, lichamelijke inspanningen)

Draag een bril om contact tussen de ogen en het allergeen te voorkomen

Neem een douche en was uw haren voor u gaat slapen om het allergeen zo goed mogelijk te verwijderen

Gebruik papieren zakdoeken en gooi ze na gebruik systematisch weg

Laat uw was liever niet buiten drogen

Houd vensters dicht als u in de auto zit

Raadpleeg regelmatig de website www.airallergy.be(externe link), de app AirAllergy (Android en iOS) en Twitter @AirAllergy om op de hoogte te blijven van de evolutie van het pollenseizoen in België

Niet meteen aan covid-19 denken

De symptomen van allergie mogen niet worden verward met een verkoudheid, griep of Covid-19. Sciensano benadrukt daarom nog eens het verschil. Het belangrijkste om te onthouden is dat een allergie geen koorts en spierpijn veroorzaakt. Je kunt wel last hebben van een loopneus, hoest, ademhalingsmoeilijkheden en vermoeidheid. Het berkenstuifmeelseizoen duurt gemiddeld vijf weken, terwijl de symptomen van griep of verkoudheid van kortere duur zijn. Bovendien geldt voor allergieën geen incubatietijd. Bij twijfel belt u het best met uw huisarts.

