In het ziekenhuis GZA Sint-Augustinus in Antwerpen wordt een nieuw soort implantaat geplaatst bij een patiënt met evenwichtsstoornissen. Het gaat om een primeur in Europa.

Bij tweezijdig verlies van de evenwichtsfunctie of vestibulopathie is er een defect in de evenwichtsorganen in het binnenoor langs beide kanten. Wereldwijd lijden miljoenen mensen aan de handicap. Het gevolg is een continu gevoel van balansverstoring en wazig zien tijdens beweging, waardoor het risico op vallen 30 keer hoger is dan normaal.

Omdat medicatie of revalidatie meestal onvoldoende zijn bij de aandoening, werken onderzoeksteams wereldwijd aan de ontwikkeling van implanteerbare technologie die de functie van het evenwichtsorgaan kan vervangen door elektrische stimulatie. Een team met Belgische, Spaanse en Italiaanse onderzoekers ontwikkelde recent een nieuw cochleair apparaat met een bijkomende elektrode op het evenwichtsorgaan. Na een pilootstudie in Las Palmas (Spanje) wordt het toestel woensdag ingeplant bij een Belgische patiënt, in het Sint-Augustinus-Ziekenhuis in Antwerpen.

Professor Andrzej Zarowski leidt het Belgische onderzoeksteam en zal het implantaat ook aanbrengen. Hij zegt dat het Antwerpse NKO-team niet toevallig werd uitgekozen om deel uit te maken van het consortium: "Als pioniers in de ontwikkeling van cochleaire implantaten plaatsten wijlen prof. Jean Marquet, prof. Stefaan Peeters en prof. Erwin Offeciers België reeds eerder in de wereldtop op het vlak van hoogtechnologische medische implantaten."

"Het vestibulaire implantaat geeft nieuwe hoop aan patiënten met invaliderende instabiliteit ten gevolge van tweezijdige vestibulaire uitval", vervolgt prof. Zarowski. "De ontwikkeling van dit vestibulair implantaat is het resultaat van een perfect partnerschap tussen clinici, wetenschappers en de industrie."

Bij tweezijdig verlies van de evenwichtsfunctie of vestibulopathie is er een defect in de evenwichtsorganen in het binnenoor langs beide kanten. Wereldwijd lijden miljoenen mensen aan de handicap. Het gevolg is een continu gevoel van balansverstoring en wazig zien tijdens beweging, waardoor het risico op vallen 30 keer hoger is dan normaal. Omdat medicatie of revalidatie meestal onvoldoende zijn bij de aandoening, werken onderzoeksteams wereldwijd aan de ontwikkeling van implanteerbare technologie die de functie van het evenwichtsorgaan kan vervangen door elektrische stimulatie. Een team met Belgische, Spaanse en Italiaanse onderzoekers ontwikkelde recent een nieuw cochleair apparaat met een bijkomende elektrode op het evenwichtsorgaan. Na een pilootstudie in Las Palmas (Spanje) wordt het toestel woensdag ingeplant bij een Belgische patiënt, in het Sint-Augustinus-Ziekenhuis in Antwerpen. Professor Andrzej Zarowski leidt het Belgische onderzoeksteam en zal het implantaat ook aanbrengen. Hij zegt dat het Antwerpse NKO-team niet toevallig werd uitgekozen om deel uit te maken van het consortium: "Als pioniers in de ontwikkeling van cochleaire implantaten plaatsten wijlen prof. Jean Marquet, prof. Stefaan Peeters en prof. Erwin Offeciers België reeds eerder in de wereldtop op het vlak van hoogtechnologische medische implantaten." "Het vestibulaire implantaat geeft nieuwe hoop aan patiënten met invaliderende instabiliteit ten gevolge van tweezijdige vestibulaire uitval", vervolgt prof. Zarowski. "De ontwikkeling van dit vestibulair implantaat is het resultaat van een perfect partnerschap tussen clinici, wetenschappers en de industrie."