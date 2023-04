In Luik zijn wetenschappers er voor het eerst in geslaagd mini-hersenen te kweken voor een langere periode. Deze wetenschappelijke doorbraak opent een nieuwe weg voor onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en aanverwante neurodegeneratieve ziekten.

Sinds enkele jaren leren onderzoekers hoe ze stamcellen kunnen gebruiken om organoïden te ontwikkelen, d.w.z. cellulaire structuren die model staan voor een orgaan dat ze willen bestuderen. Maar nooit eerder konden deze actieve hersenorganoïden lang genoeg in cultuur worden gehouden om neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer te bestuderen.

Een belangrijke vooruitgang

"Tot nu toe konden de methoden voor het rijpen van meercellige hersenorganoïdemodellen (mini-hersenen) niet worden gebruikt om neurodegeneratieve ziekten op basis van leeftijd te bestuderen. Vandaag heeft mijn team methoden kunnen ontwikkelen om de levensduur van deze mini-hersenen te verbeteren. We kunnen ze nu tot 6 maanden in kweek houden om de ziekte van Alzheimer beter te begrijpen en nieuwe strategieën tegen de ziekte te vinden," legt professor Espuny Camacho uit.

Momenteel is er geen genezing voor de ziekte van Alzheimer. Er bestaan alleen behandelingen die inwerken op de ontwikkeling van de symptomen en de evolutie van de ziekte enige tijd lijken te vertragen. "Daarom is het essentieel om te investeren in onderzoek dat meer inzicht biedt in deze nog steeds mysterieuze ziekte", zegt Joost Martens, directeur van Stichting Stop Alzheimer, die dit onderzoek met 300.000 euro ondersteunt. Bovendien wint Prof. Ira Espuny Camacho ook de Young Researcher Award 2022 met een beurs van ? 50.000 extra voor haar projectonderzoek.

Sinds enkele jaren leren onderzoekers hoe ze stamcellen kunnen gebruiken om organoïden te ontwikkelen, d.w.z. cellulaire structuren die model staan voor een orgaan dat ze willen bestuderen. Maar nooit eerder konden deze actieve hersenorganoïden lang genoeg in cultuur worden gehouden om neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer te bestuderen."Tot nu toe konden de methoden voor het rijpen van meercellige hersenorganoïdemodellen (mini-hersenen) niet worden gebruikt om neurodegeneratieve ziekten op basis van leeftijd te bestuderen. Vandaag heeft mijn team methoden kunnen ontwikkelen om de levensduur van deze mini-hersenen te verbeteren. We kunnen ze nu tot 6 maanden in kweek houden om de ziekte van Alzheimer beter te begrijpen en nieuwe strategieën tegen de ziekte te vinden," legt professor Espuny Camacho uit.Momenteel is er geen genezing voor de ziekte van Alzheimer. Er bestaan alleen behandelingen die inwerken op de ontwikkeling van de symptomen en de evolutie van de ziekte enige tijd lijken te vertragen. "Daarom is het essentieel om te investeren in onderzoek dat meer inzicht biedt in deze nog steeds mysterieuze ziekte", zegt Joost Martens, directeur van Stichting Stop Alzheimer, die dit onderzoek met 300.000 euro ondersteunt. Bovendien wint Prof. Ira Espuny Camacho ook de Young Researcher Award 2022 met een beurs van ? 50.000 extra voor haar projectonderzoek.