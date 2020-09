De app 'Coronalert' zal alleen effect hebben als voldoende mensen hem installeren en gebruiken. Dat heeft Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing en Tracing, woensdag gezegd bij de lancering van de app. Ze riep daarom iedereen op om de app te downloaden en aan te zetten, en om vrienden en familie aan te sporen hetzelfde te doen.

Moykens wees erop dat er is gewaakt over de gebruiksvriendelijkheid van de app en de duidelijkheid van de berichten. Er is ook een evaluatie gemaakt van de toegankelijkheid voor slechtzienden. Van de gebruikers die het programma sinds de prelancering op 11 september hebben gedownload, krijgt de app een score van 4 op 5, aldus Moykens.

De app houdt rekening met ieders privacy, verzekerde ze opnieuw. "Hij weet niet wie u bent, kent niet de identiteit van de personen waarmee u in contact komt. De app wisselt enkel willekeurige codes uit met andere personen die de app gebruiken en dichter in uw buurt komen. En dit gebeurt via bluetooth", klonk het. De codes worden lokaal op de eigen smartphone bewaard en na veertien dagen automatisch verwijderd. Er worden geen verdere gegevens uitgewisseld, benadrukte Moykens.

Indien iemand positief test en dit resultaat komt in de app, dan beslist die persoon zelf of hij de andere personen anoniem op de hoogte brengt van dat resultaat. Daarna kan dat resultaat verwijderd worden. "We vragen u uiteraard om dit te doen, zodat andere mensen op de hoogte gebracht worden van een mogelijk risicovol contact", aldus Moykens.

De andere mensen komen niet te weten wie hen heeft verwittigd en ze vernemen ook niet waar de besmetting heeft plaats gehad. "Alleen de datum van het contact wordt doorgegeven, wat belangrijk is om de periode van mogelijke besmetting te kunnen kennen. Op die manier hoeft de quarantaine niet langer te duren dan de zeven dagen sinds het contact heeft plaatsgehad." Moykens wees er wel op dat het niet voldoende is om de app te installeren. Ook de bluetooth van de smartphone moet worden aangezet zodat de codes uitgewisseld kunnen worden.

Ze legde voorts uit dat de app werkt met groene en rode schermen. Wie niet in contact is gekomen met een besmet persoon, krijgt een lage risicostatus en een groen scherm. In het andere geval ziet de gebruiker een rood scherm met een verhoogde risicostatus en krijgt hij via de app verdere instructies. Zijn er symptomen van covid-19, dan zal de app aanraden om contact op te nemen met de huisarts. Indien er geen sprake is van symptomen, dient de gebruiker contact op te nemen met het contactcenter. Daar krijgt de gebruiker dan een activatiecode waarmee hij zich kan laten testen in het staalafnamecentrum.

Moykens benadrukte tot slot dat de app de telefonische contactopsporing of de andere maatregelen die gelden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, niet zal vervangen.

Vanaf donderdag wordt de app onder meer gepromoot met affiches, flyers en op dynamische borden boven de snelweg.

Moykens wees erop dat er is gewaakt over de gebruiksvriendelijkheid van de app en de duidelijkheid van de berichten. Er is ook een evaluatie gemaakt van de toegankelijkheid voor slechtzienden. Van de gebruikers die het programma sinds de prelancering op 11 september hebben gedownload, krijgt de app een score van 4 op 5, aldus Moykens.De app houdt rekening met ieders privacy, verzekerde ze opnieuw. "Hij weet niet wie u bent, kent niet de identiteit van de personen waarmee u in contact komt. De app wisselt enkel willekeurige codes uit met andere personen die de app gebruiken en dichter in uw buurt komen. En dit gebeurt via bluetooth", klonk het. De codes worden lokaal op de eigen smartphone bewaard en na veertien dagen automatisch verwijderd. Er worden geen verdere gegevens uitgewisseld, benadrukte Moykens.Indien iemand positief test en dit resultaat komt in de app, dan beslist die persoon zelf of hij de andere personen anoniem op de hoogte brengt van dat resultaat. Daarna kan dat resultaat verwijderd worden. "We vragen u uiteraard om dit te doen, zodat andere mensen op de hoogte gebracht worden van een mogelijk risicovol contact", aldus Moykens.De andere mensen komen niet te weten wie hen heeft verwittigd en ze vernemen ook niet waar de besmetting heeft plaats gehad. "Alleen de datum van het contact wordt doorgegeven, wat belangrijk is om de periode van mogelijke besmetting te kunnen kennen. Op die manier hoeft de quarantaine niet langer te duren dan de zeven dagen sinds het contact heeft plaatsgehad." Moykens wees er wel op dat het niet voldoende is om de app te installeren. Ook de bluetooth van de smartphone moet worden aangezet zodat de codes uitgewisseld kunnen worden.Ze legde voorts uit dat de app werkt met groene en rode schermen. Wie niet in contact is gekomen met een besmet persoon, krijgt een lage risicostatus en een groen scherm. In het andere geval ziet de gebruiker een rood scherm met een verhoogde risicostatus en krijgt hij via de app verdere instructies. Zijn er symptomen van covid-19, dan zal de app aanraden om contact op te nemen met de huisarts. Indien er geen sprake is van symptomen, dient de gebruiker contact op te nemen met het contactcenter. Daar krijgt de gebruiker dan een activatiecode waarmee hij zich kan laten testen in het staalafnamecentrum.Moykens benadrukte tot slot dat de app de telefonische contactopsporing of de andere maatregelen die gelden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, niet zal vervangen.Vanaf donderdag wordt de app onder meer gepromoot met affiches, flyers en op dynamische borden boven de snelweg.