Het is belangrijk te onthouden dat ziekenhuizen nog steeds patiënten met ernstige kwalen kunnen ontvangen, onafhankelijk van de covid-19-crisis. Dat zegt de Belgische Cardiologische Liga, die iedereen aanmoedigt om onmiddellijk medische hulp te zoeken wanneer iemand denkt een beroerte of hartaanval door te maken.

De Liga vreest dat sommige mensen niet naar het ziekenhuis gaan wanneer ze symptomen van een hartaanval of een beroerte vertonen. Dit uit angst voor contact met covid-19, maar ook omdat ze de gezondheidszorg niet extra willen belasten. "Deze zorgen zijn begrijpelijk, maar het negeren van symptomen van een beroerte of hartaanval verhoogt het risico op langdurige hartbeschadigingen of zelfs overlijden. Het is daarom erg belangrijk dat mensen die deze symptomen ervaren niet thuisblijven of hun bezoek aan het ziekenhuis uitstellen", waarschuwt de Liga.

Bij een hartaanval zijn de meest voorkomende symptomen plotse hevige pijn in het bovenlichaam zoals in de borst, de nek, de kaak of de armen, maar ook kortademigheid, zweten en misselijkheid. Deze symptomen kunnen echter verschillen. Vooral vrouwen en ouderen vertonen vaker onduidelijke symptomen (misselijkheid, vermoeidheid, kaaktrekkingen) en ervaren niet altijd een acute pijn op de borst.

In het geval van een beroerte wordt aangeraden om de FAST-test te doen. F (Face): het gezicht van de persoon is naar één kant gevallen. Kan hij of zij nog glimlachen? A (Arms): kan de persoon beide armen omhooghouden? S (Speech): luister of de persoon onduidelijk spreekt. T (Time): reageer onmiddellijk en bel 112. Elke minuut telt.

