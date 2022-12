Twee jaar na corona nemen we weer evenveel antibiotica als vóór de pandemie, ondanks alle campagnes om dat verbruik ­terug te dringen. Dat blijkt uit cijfers van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Tussen juli 2021 en juni 2022 is het volume voorgeschreven antibiotica met 29,6 procent gestegen. Zowel het aantal afgiftes, gebruikers als DDD (defined daily dose, een internationaal aangenomen meeteenheid voor geneesmiddelenvolume), dicht in de buurt komen van de situatie voor de pandemie. Toch wordt verworven antimicrobiële resistentie onder andere veroorzaakt door onaangepast en veelvuldig gebruik van antibiotica.

In vergelijking met andere Europese landen zijn we bovendien "grootverbruikers", met meer dan 65 miljoen dosissen per jaar. En we gebruiken het lang niet altijd correct. Het blijft dan ook belangrijk om aandacht te hebben voor preventie tegen besmetting. Een strikte handhygiëne en respiratoire etiquette (neus en mond bedekken met een papieren zakdoekje of met de binnenkant van je elleboog als je hoest of niest) zijn efficiënte preventieve maatregelen. Ook vaccinatie, wanneer mogelijk, draagt bij tot preventie.

Huisartsenvereniging Domus Medica wil een deel van het honorarium van dokters laten afhangen van hun voorschrijfgedrag. En in een latere fase moet wie echt te veel antibiotica voorschrijft, een sanctie kunnen krijgen. "Met nog een campagne of een affiche alleen komen we er niet", klinkt het.

