België gaat de genetische evolutie die het coronavirus doormaakt structureel in kaart brengen. Dat wordt cruciaal om te vermijden dat het virus via mutaties ontsnapt aan zijn dwangbuis, het vaccin. Dat schrijven De Tijd en Het Nieuwsblad.

Tegen midden januari wordt per week van minstens 1.000 positieve stalen de volledige genetische code ontcijferd. Het streefdoel is 2 procent van alle positieve stalen te analyseren. Dat laat het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke weten.

Voor 46,81 euro per staal wordt in het labo via een PCR-test gescreend op het coronavirus. Voor 100 euro extra kan ook de volledige genetische code van het virus gelezen worden - sequencering in wetenschappelijk jargon. En dat binnen 24 uur.

De universiteiten van Luik, Gent, Antwerpen en Leuven, die ook samenwerken in een nationaal testplatform, ijveren al lang om structureel werk te maken van een "viruscartografie". Dat deden ze apart al sinds de uitbraak in maart, maar op erg bescheiden schaal. Van enkele tientallen tot uitzonderlijk enkele honderden stalen per week.

Nu wordt nationaal opgeschaald. "Om een relevante steekproef te krijgen, moeten we 6 à 10 procent van de positieve stalen kunnen ontcijferen", zegt professor Virologie Piet Maes (KU Leuven). Hij is een van de trekkers van het initiatief om een nationaal sequentieplatform op te zetten.

Vandenbroucke zegt dat de financiering wordt uitgewerkt. "Die zal gespreid over zo'n 20 labo's gebeuren. Professor Emmanuel André van de KU Leuven heeft de opdracht gekregen dat project in de praktijk om te zetten."

Tegen midden januari wordt per week van minstens 1.000 positieve stalen de volledige genetische code ontcijferd. Het streefdoel is 2 procent van alle positieve stalen te analyseren. Dat laat het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke weten.Voor 46,81 euro per staal wordt in het labo via een PCR-test gescreend op het coronavirus. Voor 100 euro extra kan ook de volledige genetische code van het virus gelezen worden - sequencering in wetenschappelijk jargon. En dat binnen 24 uur.De universiteiten van Luik, Gent, Antwerpen en Leuven, die ook samenwerken in een nationaal testplatform, ijveren al lang om structureel werk te maken van een "viruscartografie". Dat deden ze apart al sinds de uitbraak in maart, maar op erg bescheiden schaal. Van enkele tientallen tot uitzonderlijk enkele honderden stalen per week.Nu wordt nationaal opgeschaald. "Om een relevante steekproef te krijgen, moeten we 6 à 10 procent van de positieve stalen kunnen ontcijferen", zegt professor Virologie Piet Maes (KU Leuven). Hij is een van de trekkers van het initiatief om een nationaal sequentieplatform op te zetten.Vandenbroucke zegt dat de financiering wordt uitgewerkt. "Die zal gespreid over zo'n 20 labo's gebeuren. Professor Emmanuel André van de KU Leuven heeft de opdracht gekregen dat project in de praktijk om te zetten."