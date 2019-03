Belgen onderschatten gevolgen van HPV-infectie

HPV is een van de besmettelijkste seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's). 80% van de seksueel actieve vrouwen en mannen worden erdoor getroffen, een of meerdere keren in hun leven.

Het virus, waarvan meer dan 100 types bestaan, kan leiden tot huidaandoeningen en (genitale) wratten, maar bepaalde varianten kunnen ook kanker veroorzaken. Bij meisjes gaat het dan vooral om baarmoederhalskanker (ruim 99 procent van de baarmoederhalskankers wordt veroorzaakt door een HPV-infectie), bij jongens om keel-, anus- en peniskanker.

Vaccinatie is de enige manier om zich te beschermen tegen 90% van de HPV-infecties en de gevolgen daarvan, zoals kanker, genitale wratten of respiratoire papillomatoses. Algemene vaccinatie wordt aanbevolen voor de leeftijd van 15 jaar. Mocht het vaccin niet toegediend zijn voor deze leeftijd, dan bestaat er een inhaalvaccinatie voor meisjes en jongens van 15 tot 26 jaar toegediend worden. De Hoge Gezondheidsraad beveelt deze vaccinatie sterk aan. In Vlaanderen is vaccinatie tegen HPV is opgenomen in het basisvaccinatieschema. Momenteel wordt het vaccin gratis ter beschikking gesteld voor meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs. Vanaf volgend schooljaar (2019-2020) zullen de vaccins ook gratis ter beschikking gesteld worden voor jongens in het eerste jaar secundair onderwijs.

Volgens de enquête bestaan er twee drempels om adolescenten te vaccineren tegen het humaan papillomavirus: negatieve informatie over het onderwerp op sociale netwerken of in de media (16%) en wanneer de huisarts het niet aanraadt (13%) of niet vermeld (12%). Vandaar het belang om meer informatie te verstrekken en meer preventief te handelen.

Onbekend en onderschat

Uit de enquête blijkt dat maar de helft (52 procent) van de Belgen weet wat HPV is. Van hen denkt bovendien nog eens de helft (53 procent) onterecht dat het een zeldzaam virus is. Daarnaast weten weinig Belgen (6 procent) dat het virus niet alleen via seksueel contact, maar ook bijvoorbeeld via huid-op-huidcontact doorgegeven kan worden.

'Er blijkt ook heel wat onwetendheid over de gevolgen van het virus', klinkt het. 'Slechts 44 procent van de Belgen is zich ervan bewust dat het HPV-vaccin kanker kan voorkomen.' De meeste Belgen associëren het virus ook alleen met baarmoederhalskanker, terwijl er ook andere HPV-gerelateerde kankers zijn (hoofd- en hals (5%), anus (4%), ...).

Professor Tjalma, gynaecoloog in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) legt uit: 'Het besmettelijke virus kan ernstige gevolgen hebben, zowel bij vrouwen als bij mannen. Het condoom blijft onmisbaar, maar beschermt niet volledig tegen een HPV-infectie, vandaar het belang om HPV op te sporen en zich te laten vaccineren, zowel mannen als vrouwen. In België tellen we jaarlijks ongeveer 18.000 gevallen van genitale wratten, 72 gevallen van respiratoire papillomatoses, en 1200 kankers ten gevolge van HPV. Daaronder vallen 178 gevallen van hoofd- en halskanker, 183 anuskankers, 40 vulvakankers, 30 vaginakankers, 634 baarmoederhalskankers en 57 peniskankers.'

Grote impact

Birgit vertelt over haar strijd tegen het humaan papillomavirus: 'Mijn leven is volledig veranderd door het HPV-virus. Pas na vijf jaar werd de juiste diagnose gesteld. Ik werd getroffen door een papillomatose op de stembanden. Meerdere keren herviel ik en onderging ik verschillende operaties, zonder de correcte diagnose. Met veel logopedie lukte het me elke keer om mijn stem terug te winnen. De laatste terugval in 2012 was fataal, ik verloor toen mijn stem gedurende 1 jaar. Vandaag kunnen de mensen me verstaan, na verschillende operaties, maar mijn stem is erg aangetast. Ik ben altijd blijven werken, maar verstopte me vaak en trok me terug uit het sociale leven. Langzaamaan begon ik mijn leven terug op te bouwen en zo kwam ik weer tot leven. Ondanks dit alles blijf ik wel weg van plaatsen waar het te luid is. Daar kan ik mijn stem niet laten horen. Er bestaan verschillende vormen van HPV, de ene is al zwaarder dan de andere... Ik denk alleszins dat het heel belangrijk is dat jongeren zich laten vaccineren, en uiteraard dat ze genieten van het leven.'