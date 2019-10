Bijna de helft van de Belgen heeft klachten over het gezichtsvermogen, maar nauwelijks zetten we de stap om er iets aan te doen. Nochtans kan minstens de helft van al het verlies van gezichtsvermogen voorkomen worden indien het in een vroeg stadium wordt gedetecteerd en behandeld. De Week van het Zien - dit jaar van 5 tot 12 oktober - wil alle Belgen motiveren om een oogmeting te doen.

Cijfers van de vorige editie van de Week van het Zien leren dat 1 op de 3 pas voor de eerste keer ooit de ogen liet testen. Meer dan de helft ging de laatste vijf jaar niet op controle. Op hetzelfde moment lopen de klachten - vaak gelinkt aan blauw licht van schermen - hoog op. We zien onscherp en hebben last van pijnlijke, branderige, gevoelige of rode ogen. Dat was vorig jaar het geval bij bijna de helft van de screenings (42%). Een kwart van alle geteste personen werd doorverwezen naar de oogarts.

Bijna de helft kreeg het advies om de sterkte van zijn brillenglazen of contactlenzen na te kijken. Slechts 30% had een perfect zicht, al dan niet met bril of contactlenzen.

Groeiende oogbol doet slecht zien

Een zekere nonchalance bij Belgen op het vlak van oogmetingen, maar ook de ommezwaai in de manier waarop we letterlijk naar het leven kijken doen de nood aan brillen en contactlenzen zienderogen stijgen. We kijken meer dan ooit op korte afstand doordat ons leven zich afspeelt op smartphones en beeldschermen of doordat we te veel lezen in slecht verlichte kamers.

Serge Bruninx, opticien-optometrist en Vlaams-voorzitter van A.P.O.O.B., de Algemene Professionele Opticiens- en Optometristenbond van België: 'Ons moderne, dagelijkse leven stimuleert onze ogen om bijziend te worden. Daarbij groeit je oogbol langer dan normaal is [1]. Je zicht is het eerste dat wordt aangetast en op langere termijn kan het ook de gezondheid van de ogen schaden. Maatregelen zijn dan nodig, maar het is gemakkelijker om te voorkomen dan te genezen. De Week van het Zien hoopt dat Belgen wat meer aandacht schenken aan hun zicht, zodat ze problemen en klachten voor zijn.'

Hoe onderhoud je je zicht?

Minstens de helft van al het verlies van gezichtsvermogen kan worden voorkomen indien dit in een vroeg stadium wordt gedetecteerd en behandeld. Een goede zorg is dus echt niet te veel gevraagd. Serge Bruninx: "Veel mensen beseffen pas bij een oogmeting hoeveel hun ogen zijn verslechterd. Wanneer ze dan eindelijk een bril opzetten of contactlenzen gebruiken, zien ze niet alleen beter, maar voelen ze zich ook beter. Zo worden ze zelfzekerder in de auto, op de fiets of wanneer ze hun job uitoefenen zonder hoofdpijn."