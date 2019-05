In 2018 kocht de Belg 2% minder groenten om thuis te verbruiken en 5% minder fruit. Dat blijkt uit het jaarrapport 2018 dat GfK Belgium maakte in opdracht van VLAM. Nochtans denken de meeste mensen dat ze wél goed bezig zijn.

'De Belg blijft zijn groente- en fruitverbruik overschatten en denkt dat hij het wél goed doet', legt Liliane Driesen, woordvoerder van VLAM, uit. 'Maar niets is minder waar.'

In 2018 kocht de Belg immers gemiddeld slechts 37 kg verse groenten en 45 kg vers fruit, het laagste peil in 10 jaar.

Groente- en fruitverbruik spreiden doorheen de dag

Een hoger verbruik van groenten vereist dat we groenten los zien van 'de warme maaltijd' en ze ook tijdens andere maaltijden en als tussendoortje gebruiken. Tips om elke dag voldoende groenten te eten vind je op www.lekkervanbijons.be.

Fruit verdient de voorkeur boven een snelle koek maar ook hier is nog aanmoediging nodig. Liliane Driesen: 'Aan variatie in soorten is er alleszins geen gebrek. Het is een kwestie van het daadwerkelijk te doen.'

Inspiratie nodig

'Het is belangrijk dat men genoeg inspiratie krijgt om meer en vaker groenten en fruit te gebruiken op alle momenten van de dag', zegt Liliane Driesen.

Recepten die aanspreken en helpen om de dagelijkse weerkerende vraag 'wat gaan we eten vandaag' op een afwisselende manier te helpen invullen is een deel van de oplossing. Snel klaar en makkelijk te bereiden spelen daarbij een belangrijke rol. VLAM zet hier op in met het kookplatform www.lekkervanbijons.be.