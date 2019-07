Nu het zo warm is, zoeken veel Belgen het zwembad of het strand op. Het Amerikaanse fitnessmerk Bowflex wilde graag weten hoe Belgen zich voorbereiden op hun stranddebuut, hoe belangrijk ze een perfect lijf vinden en wat ze over zouden hebben voor het perfecte figuur.

De meeste Belgen (70,5%) zeggen niet meer dan ?1000 over te hebben voor het ultieme strandfiguur. Maar vrouwen zouden dieper in de buidel tasten: 29,3% zegt meer dan ?1500 uit te willen geven als dat het perfecte resultaat zou opleveren. Dubbel zo veel Vlamingen (13%) als Franstaligen (6%) tellen zonder pardon tot ?5000 neer voor de perfecte beach body.

Perfecte seks

Als ze moesten kiezen tussen een perfect lijf, perfect haar, een perfecte relatie of perfecte seks kiezen zowel de mannen als de vrouwen (53%) voor de relatie. Bij de vrouwen is een ideale haardos tweede favoriet (24%), waar 20% van de mannen kiest voor een perfect lijf, zelfs eerder dan perfecte seks (18%). Bij vrouwen strandt seks zelfs op 6%.

Open blik naar de anderen

Voor mannen mag een man geen buikje hebben (22%), maar een kilootje meer bij vrouwen stoort hen niet (38%). Zelfs 41% van de Franstalige mannen gaan voor Rubensiaanse vormen. Vrouwen zijn toleranter voor mannen waar pak aan zit (33%), maar weten ook vrouwen met rondingen (38%) te appreciëren. Vooral onze bourgondische levensstijl (28%) wordt als vergoelijking hiervoor gebruikt.

Gluren naar strandburen

Niets is leuker dan mensen kijken. Dat doen we ook graag op het strand. Bij voorkeur doet 26% van de Belgen dat vanachter een zonnebril. Of een ander favoriet tijdverdrijf: al fluisterend de voorbijgangers bespreken (17%) of simpelweg punten geven (16%) - bij mannen klimt dit laatste tot 20%. Al lijkt het 23 % helemaal koud te laten, want zij vallen meestal in slaap op het strand.

Kritisch over het eigen lijf

Een kleine helft van alle ondervraagden zegt fit te zijn. De mannen, je weet wel, die zo graag cijfers geven voor de fysiek van hun strandgenoten, zijn behoorlijk te spreken over zichzelf. 37% zegt fit te zijn, 8,4% heeft het over superfit en 8,7% zelfs over perfect. Bij de vrouwen zegt slechts 26% zichzelf als fit te bestempelen en scoort superfit 8,3% en perfect maar 5,5%. De grootste groep vrouwen (32%) houdt het op een kritisch 'gemiddeld' fit. Als we hen vragen het lichaamsdeel te noemen waar me ze het minst tevreden zijn, noemen zowel mannen en vrouwen volmondig 'buik' (33,5%)