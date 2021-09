In het UZ Brussel kunnen patiënten met prostaat- of darmkanker voortaan in 5 dagen in plaats van 4 à 8 weken worden behandeld door MRI-beeldgestuurde radiotherapie, een primeur voor België.

Als eerste ziekenhuis in België behandelt het UZ Brussel patiënten met onder meer prostaat- en endeldarmkanker (de endeldarm is de laatste 15 cm van de darm waar 30% van de darmkankers zich ontwikkelt) met een baanbrekende radiotherapiebehandeling via hun nieuwe MRIdian-toestel.

Prostaat- en darmkanker behoren naast borst- en longkanker tot de 4 meest voorkomende kankers. De hoge precisiebestraling met het nieuwe toestel gebeurt door een MRI-scanner te integreren in het bestralingstoestel (de Linac). De tumor is permanent te zien en de bestraling wordt aangepast aan anatomische veranderingen en bewegingen van de tumor en de omliggende organen. Dit betekent een gerichtere behandeling in een kortere tijdspanne met minder bijwerkingen en hogere genezingskansen voor de patiënt.

Behandeling in 5 dagen in plaats van 8 weken

Prof. Mark De Ridder, diensthoofd Radiotherapie in het UZ Brussel en coördinator van het oncologisch zorgprogramma: 'Het grootste voordeel voor onze patiënten is dat de MRIdian toelaat om de behandelperiode te verkorten. Op dit moment duurt een bestralingsbehandeling van een patiënt met prostaatkanker 4 tot 8 weken, waarbij dagelijks kort wordt bestraald. Dit biedt het gezonde weefsel tussendoor de kans om zich te herstellen. Met de MRIdian wordt de gecumuleerde stralingsdosis toegediend in één week, met vaak betere efficiëntie en met minder bijwerkingen, omdat de gezonde organen worden gespaard.'

Precieze bestraling

Prof. Mark De Ridder: 'De veiligheidsmarge voor de bestraling van prostaat- of endeldarmkanker, die nu ongeveer 10 mm bedraagt, kan met de MRIdian worden verminderd naar 3 mm. Op die manier wordt de tumor gerichter bestraald en wordt veel meer omliggend gezond weefsel gespaard. Voor de patiënt betekent dit minder bijwerkingen zoals bijvoorbeeld diarree, incontinentie, impotentie of last bij het urineren. Omdat tijdens de behandeling dagelijks nieuwe MRI-scans worden gemaakt, is de bestraling bovendien optimaal afgesteld op anatomische veranderingen van de tumor tijdens de bestralingsreeks.'

Balans tussen hogere straling of minder neveneffecten

Prof. Mark De Ridder: 'Omwille van de hoge nauwkeurigheid, laat de MRIdian toe om de stralingsdosis beter af te stemmen op de tumor en de specifieke gezondheidssituatie van de patiënt. Afhankelijk van de gezondheid van de patiënt kan worden geopteerd voor een hogere stralingsdosis met het oog op betere genezingskansen, of voor de standaarddosis met minder bijwerkingen door meer gezonde weefsels te sparen rond de tumor. In de praktijk opteren we voor een combinatie van beide op maat van de individuele patiënt.

Bovendien kan voor sommige patiënten de behandeling zo beperkt blijven tot radiotherapie zonder een chirurgische ingreep, die vaak gepaard gaat met heel wat permanente bijwerkingen."

Als eerste ziekenhuis in België behandelt het UZ Brussel patiënten met onder meer prostaat- en endeldarmkanker (de endeldarm is de laatste 15 cm van de darm waar 30% van de darmkankers zich ontwikkelt) met een baanbrekende radiotherapiebehandeling via hun nieuwe MRIdian-toestel. Prostaat- en darmkanker behoren naast borst- en longkanker tot de 4 meest voorkomende kankers. De hoge precisiebestraling met het nieuwe toestel gebeurt door een MRI-scanner te integreren in het bestralingstoestel (de Linac). De tumor is permanent te zien en de bestraling wordt aangepast aan anatomische veranderingen en bewegingen van de tumor en de omliggende organen. Dit betekent een gerichtere behandeling in een kortere tijdspanne met minder bijwerkingen en hogere genezingskansen voor de patiënt.Prof. Mark De Ridder, diensthoofd Radiotherapie in het UZ Brussel en coördinator van het oncologisch zorgprogramma: 'Het grootste voordeel voor onze patiënten is dat de MRIdian toelaat om de behandelperiode te verkorten. Op dit moment duurt een bestralingsbehandeling van een patiënt met prostaatkanker 4 tot 8 weken, waarbij dagelijks kort wordt bestraald. Dit biedt het gezonde weefsel tussendoor de kans om zich te herstellen. Met de MRIdian wordt de gecumuleerde stralingsdosis toegediend in één week, met vaak betere efficiëntie en met minder bijwerkingen, omdat de gezonde organen worden gespaard.'Prof. Mark De Ridder: 'De veiligheidsmarge voor de bestraling van prostaat- of endeldarmkanker, die nu ongeveer 10 mm bedraagt, kan met de MRIdian worden verminderd naar 3 mm. Op die manier wordt de tumor gerichter bestraald en wordt veel meer omliggend gezond weefsel gespaard. Voor de patiënt betekent dit minder bijwerkingen zoals bijvoorbeeld diarree, incontinentie, impotentie of last bij het urineren. Omdat tijdens de behandeling dagelijks nieuwe MRI-scans worden gemaakt, is de bestraling bovendien optimaal afgesteld op anatomische veranderingen van de tumor tijdens de bestralingsreeks.'Prof. Mark De Ridder: 'Omwille van de hoge nauwkeurigheid, laat de MRIdian toe om de stralingsdosis beter af te stemmen op de tumor en de specifieke gezondheidssituatie van de patiënt. Afhankelijk van de gezondheid van de patiënt kan worden geopteerd voor een hogere stralingsdosis met het oog op betere genezingskansen, of voor de standaarddosis met minder bijwerkingen door meer gezonde weefsels te sparen rond de tumor. In de praktijk opteren we voor een combinatie van beide op maat van de individuele patiënt. Bovendien kan voor sommige patiënten de behandeling zo beperkt blijven tot radiotherapie zonder een chirurgische ingreep, die vaak gepaard gaat met heel wat permanente bijwerkingen."