Ze zaaien quasi nooit uit, groeien traag, maar toch laat je ze best tijdig behandelen.

Huidkanker neemt al jaren toe. Agressieve melanomen krijgen de meeste aandacht, al maken ze slechts 10% van alle huidkankers uit. Veel frequenter zijn de basocellulaire carcinomen of baso's, die zich vooral na 50 manifesteren als glanzende parelmoerige bolletjes, maar ook als rood of roze schilferend vlekje, een wondje dat snel bloedt of niet heelt.

...

Huidkanker neemt al jaren toe. Agressieve melanomen krijgen de meeste aandacht, al maken ze slechts 10% van alle huidkankers uit. Veel frequenter zijn de basocellulaire carcinomen of baso's, die zich vooral na 50 manifesteren als glanzende parelmoerige bolletjes, maar ook als rood of roze schilferend vlekje, een wondje dat snel bloedt of niet heelt. Dat baso's epidemische vormen aannemen, heeft te maken met al dat zonnekloppen enkele decennia terug, toen de schadelijkheid van uv-stralen te weinig bekend was en zonnefilters lang niet zo krachtig waren als nu. "Zonneschade opgelopen tijdens je jeugd stapelt zich op en kan later tot kwaadaardige veranderingen leiden. Vooral je gezicht, neus, oren en hals blijken ideale plekken voor baso's. Ze groeien langzaam, zijn zachtaardig, maar vreten wel aan je huidweefsel. Ermee wachten heeft meestal geen gevolgen voor je gezondheid, maar maakt het lastiger om ze esthetisch te verwijderen", aldus dermatoloog Sandra Swimberghe. Sommige baso's kan je weghalen zonder te snijden. Eerst neemt de dermatoloog een huidbiopsie om het type te bepalen. "Immuunstimulerende crèmes, die je afweersysteem helpen om die kleine kankercellen te bestrijden, zijn heel efficiënt bij oppervlakkige baso's. Een andere doeltreffende methode is fotodynamische therapie, een lokale chemo in crèmevorm, die op de baso wordt aangebracht en daarna bestraald." Bij grotere of knobbelvormige baso's is chirurgie nodig. "Afhankelijk van de omvang en locatie, worden ze weggesneden met een veiligheidsmarge om te checken of de volledige tumor is verwijderd. Op esthetisch meer delicate plaatsen, rond de ogen of neus, wordt Mohs chirurgie toegepast: de chirurg haalt telkens kleine huiddeeltjes weg, die meteen worden gecontroleerd op tumorweefsel, zodat zo min mogelijk gezond weefsel hoeft verwijderd." Eens baso, altijd baso? "Als je huid ooit door de zon werd beschadigd en je een baso ontwikkelde, blijf je er gevoeliger voor en ben je best waakzaam. Vroegere zonneschade ongedaan maken kan niet, maar een hoge beschermingsfactor gebruiken en niet te lang in de zon zitten, blijven een must."