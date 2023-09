AZ Delta heeft met succes de eerste patiënten behandeld met een papierdun implantaat tegen ernstige migraine. De baanbrekende bio-elektronische folie, ontwikkeld door de Nederlandse startup Salvia BioElectronics, werd voor de tweede keer ter wereld geïmplanteerd en voor het eerst in Europa.

Pijnspecialist dr. Bart Billet, die samen met zijn collega's de procedures heeft uitgevoerd, benadrukt de hoop en nieuwe mogelijkheden die dit implantaat biedt voor mensen met ernstige hoofdpijn.

'Onmiddellijk voelde ik al verbetering van mijn migraine. Ik kan weer slapen, lachen en volop van het leven genieten', vertelt één van de patiënten. De vrouw van 35 is zo blij met het bijbehorende externe apparaat, dat ze er zelfs een speciaal tasje voor heeft ontworpen. 'Ik noem het mijn Little Bag of Happiness.'

Migraine treft één op de zeven personen. Meer dan vijf procent van de mensen met migraine lijdt aan chronische migraine, met gemiddeld 18 migrainedagen per maand. Ondanks recente nieuwe medicamenteuze behandelingen, waar veel patiënten baat bij kunnen hebben, blijft een aanzienlijk aantal mensen met migraine wanhopig op zoek naar een effectieve behandeling.

Papierdunne folies tegen migraine

Salvia BioElectronics werd opgericht in 2017 met een duidelijke missie: om mensen met ernstige hoofdpijn hun leven terug te geven. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling van flexibele bio-elektronische folies die naadloos aansluiten op het hoofd en daarmee een veelbelovende neuromodulatie-oplossing bieden tegen hoofdpijn. "We herstellen het evenwicht in de hersenen," zegt dr. Wim Pollet, Chief Medical Officer van Salvia BioElectronics.

Procedure

De behandeling van de eerste patiënten in België vond plaats in AZ Delta. Ons pijncentrum beschikt over een uitgebreid multidisciplinair team van pijnspecialisten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen en meer. Dr. Bart Billet heeft samen met de collega's van het pijncentrum de patiënten behandeld. 'We hebben de papierdunne folie net onder de hoofdhuid geplaatst. Door middel van milde elektrische pulsjes, die je niet voelt, kunnen we de zenuwen vervolgens kalmeren en migraine voorkomen en verzachten', legt hij uit. 'Dit is een veelbelovende technologie om mensen met ernstige hoofdpijn te helpen.'

De patiënten zijn geselecteerd door dr. Maarten Goethals en zijn neurologische team. Dr. Goethals heeft specialistische kennis op het gebied van aandoeningen van het perifere zenuwstelsel en heeft gedurende zijn loopbaan aanzienlijke interesse en expertise opgebouwd op het gebied van migraine. Hij is zeer tevreden met de initiële resultaten en ziet een duidelijk verbetering in de levenskwaliteit van de patiënten. "Dit vult ons allen met hoop voor de toekomst."

Eerste resultaten

De manier van implanteren voor deze innovatieve folie tegen migraine werd verfijnd met de hulp van pr. dr. Mark Plazier, neurochirurg in Hasselt en Sint-Truiden. Begin deze maand presenteerde hij de eerste resultaten op het congres van de International Neuromodulation Society in Hamburg.

