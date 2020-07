AZ Groeninge in Kortrijk heeft een Europese erkenning gekregen als Stroke Center. De European Stroke Organisation (ESO) kent de beroertezorg binnen het ziekenhuis de hoogste erkenning toe als Stroke Center. AZ Groeninge is het eerste Vlaamse ziekenhuis dat de erkenning krijgt.

Om een ESO-certificaat te krijgen, moest AZ Groeninge een uitgebreid dossier opstellen. Daarvoor startten de voorbereidingen al in 2018. "Samen met de dienst kwaliteit en heel wat andere diensten herschreven we alle zorgpaden, optimaliseerden we de zorgprocessen en verfijnden ons kwaliteitsmanagement. Het label werd toegekend voor vijf jaar, daarna staat een nieuwe audit ingepland", vertelt neuroloog in AZ Groeninge Peter Vanacker.

Ook tijdens de coronacrisis wil het ziekenhuis de beste zorg bieden aan beroertepatiënten. Toch zag AZ Groeninge in maart en april een quasi halvering van het aantal beroertepatiënten. Het aantal daalde tot 75 tegenover 113 in dezelfde periode in 2019.

"Wereldwijd werd vastgesteld dat mensen minder snel of geen hulp zoeken sinds de start van de epidemie als zij symptomen vertonen die kunnen wijzen op een beroerte. Zonder aangepaste behandeling in de eerste uren na het ontwikkelen van de beroerte, is het risico op overlijden of op een blijvende handicap veel hoger", klinkt het. AZ Groeninge benadrukt dat het veilig is om in de coronapandemie naar het ziekenhuis te komen. "Het risico om een covid-19-infectie of een complicatie ervan op te lopen tijdens de hospitalisatie is minimaal en veel kleiner dan de voordelen van een acute beroertebehandeling."

