Net zoals zovele andere winkels zijn ook de winkels en servicepunten van Audika tijdelijk gesloten. Om mensen met gehoorproblemen toch maximaal te helpen kan iedereen die batterijen voor een hoorapparaat nodig heeft die gratis verkrijgen via Audika. De batterijen worden via de post aan huis geleverd.

"Onze audiologen ondersteunen sinds de afzonderingsmaatregelen al een groot deel van onze klanten online en via telefoon, en door de gratis verzending van vervangbatterijen willen we onze hulp nog verder uitbreiden. Hoe nodig ze ook zijn, de afzonderingsmaatregelen hebben een grote impact op het sociaal contact van de mensen", zegt Frans Story, General Manager Audika België. "Met dit gebaar willen we dat ook de vele slechthorenden in onze samenleving blijven in verbinding staan met hun huisgenoten en hun naasten vanop afstand, en dat ze maximaal kunnen genieten van entertainment zoals radio en televisie. We moedigen mensen ook aan om de staat van hun hoorapparaat of dat van hun slechthorende gezinsleden goed te controleren en tijdig nieuwe batterijen te bestellen."

Online problemen oplossen

Audika biedt uitgebreid advies via zijn website om mensen te ondersteunen die problemen ondervinden met hun hoorapparaten of die op zoek zijn naar algemene informatie rond gehoorgezondheid. Het koude weer en vocht bijvoorbeeld kunnen een verzwakt geluid of statische elektriciteit veroorzaken bij hoorapparaten - regelmatig reinigen is dus de boodschap.

Batterijen aanvragen

Voor meer informatie, of om gratis batterijen aan te vragen, ook als je geen klant bent van Audika, ga naar www.audika.be. Per persoon heb je recht op één pakketje batterijen, goed voor 3 à 4 weken, afhankelijk van het hoorapparaat. Audika heeft verschillende batterijen op voorraad voor verschillende soorten hoorapparaten.

"Onze audiologen ondersteunen sinds de afzonderingsmaatregelen al een groot deel van onze klanten online en via telefoon, en door de gratis verzending van vervangbatterijen willen we onze hulp nog verder uitbreiden. Hoe nodig ze ook zijn, de afzonderingsmaatregelen hebben een grote impact op het sociaal contact van de mensen", zegt Frans Story, General Manager Audika België. "Met dit gebaar willen we dat ook de vele slechthorenden in onze samenleving blijven in verbinding staan met hun huisgenoten en hun naasten vanop afstand, en dat ze maximaal kunnen genieten van entertainment zoals radio en televisie. We moedigen mensen ook aan om de staat van hun hoorapparaat of dat van hun slechthorende gezinsleden goed te controleren en tijdig nieuwe batterijen te bestellen." Audika biedt uitgebreid advies via zijn website om mensen te ondersteunen die problemen ondervinden met hun hoorapparaten of die op zoek zijn naar algemene informatie rond gehoorgezondheid. Het koude weer en vocht bijvoorbeeld kunnen een verzwakt geluid of statische elektriciteit veroorzaken bij hoorapparaten - regelmatig reinigen is dus de boodschap.Voor meer informatie, of om gratis batterijen aan te vragen, ook als je geen klant bent van Audika, ga naar www.audika.be. Per persoon heb je recht op één pakketje batterijen, goed voor 3 à 4 weken, afhankelijk van het hoorapparaat. Audika heeft verschillende batterijen op voorraad voor verschillende soorten hoorapparaten.